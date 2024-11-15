Reynmen'in Övgüleri Karşısında Teşekkürü Eksik Etmeyen Tarkan'ın Mütevazılığı X'te Övülmelere Doyamadı!

1990'lı yıllarda hayatımıza giren ve o günden itibaren de her şarkısı dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Tarkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Hala konserlerine tam gaz devam eden ünlü sanatçı birçok kişinin de en sevdiği sanatçı olmaya devam ediyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Reynmen de Instagram hesabından sorulan 'Senin için gelmiş geçmiş en iyi sanatçı kim?' sorusuna Tarkan cevabını verdi. Reynmen'in yanıtını alıntılayarak teşekkür eden Tarkan'ın mütevazılığı ise övgü yağmuruna tutuldu.