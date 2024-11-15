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Reynmen'in Övgüleri Karşısında Teşekkürü Eksik Etmeyen Tarkan'ın Mütevazılığı X'te Övülmelere Doyamadı!

Reynmen'in Övgüleri Karşısında Teşekkürü Eksik Etmeyen Tarkan'ın Mütevazılığı X'te Övülmelere Doyamadı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
15.11.2024 - 21:32

1990'lı yıllarda hayatımıza giren ve o günden itibaren de her şarkısı dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Tarkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Hala konserlerine tam gaz devam eden ünlü sanatçı birçok kişinin de en sevdiği sanatçı olmaya devam ediyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Reynmen de Instagram hesabından sorulan 'Senin için gelmiş geçmiş en iyi sanatçı kim?' sorusuna Tarkan cevabını verdi. Reynmen'in yanıtını alıntılayarak teşekkür eden Tarkan'ın mütevazılığı ise övgü yağmuruna tutuldu.

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1992 yılında Kıl Oldum Abi ile hayatımıza giren Tarkan, o günden itibaren Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi biliyorsunuz ki.

1992 yılında Kıl Oldum Abi ile hayatımıza giren Tarkan, o günden itibaren Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi biliyorsunuz ki.

Her şarkısı dillere pelesenk olmayı başaran "megastar" lakaplı Tarkan'ın her konseri, her şarkısı hala büyük bir heyecan ile bekleniyor.

Her şarkısı dillere pelesenk olmayı başaran "megastar" lakaplı Tarkan'ın her konseri, her şarkısı hala büyük bir heyecan ile bekleniyor.

Ünlü sanatçı bazen açıklamaları bazen paylaşımları ile gündeme gelse de hala birçok kişi için ülkenin en iyi sanatçılarından bir tanesi şüphesiz ki Tarkan!

Ünlü sanatçı bazen açıklamaları bazen paylaşımları ile gündeme gelse de hala birçok kişi için ülkenin en iyi sanatçılarından bir tanesi şüphesiz ki Tarkan!

Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen'e de geçtiğimiz günlerde "Sana göre gelmiş geçmiş en iyi sanatçı kim?" sorusu soruldu.

Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen'e de geçtiğimiz günlerde "Sana göre gelmiş geçmiş en iyi sanatçı kim?" sorusu soruldu.

Reynmen bu soruya oldukça net bir cevap vererek paylaşımına Tarkan'ı etiketledi. Tarkan ise Reynmen'in paylaşımını alıntılayarak ünlü isme teşekkür etti!

Reynmen bu soruya oldukça net bir cevap vererek paylaşımına Tarkan'ı etiketledi. Tarkan ise Reynmen'in paylaşımını alıntılayarak ünlü isme teşekkür etti!
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Tarkan'ın mütevazılığı X'te gündem oldu! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻

Tarkan'ın mütevazılığı X'te gündem oldu! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
twitter.com

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