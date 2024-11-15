Wanda'nın Büyü Yaptığını Söylemiş: Mauro Icardi'nin Wanda Nara İçin Ailesini Tek Kalemde Sildiği Ortaya Çıktı!

Şimdilerde Wanda Nara ile Icardi arasındaki sular bir türlü durulmuyor biliyorsunuz ki. Icardi'nin sakatlığı, Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi, ikilinin yaşadığı tartışmalar derken her gün ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Wanda Nara, Icardi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş Icardi ise bu iddiaları kesin bir dil ile yalanlamıştı. Bu kez de Icardi'nin Wanda Nara için yıllar önce ailesini tek kalemde sildiği ortaya çıktı.