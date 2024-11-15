Wanda'nın Büyü Yaptığını Söylemiş: Mauro Icardi'nin Wanda Nara İçin Ailesini Tek Kalemde Sildiği Ortaya Çıktı!
Wanda'nın Büyü Yaptığını Söylemiş: Mauro Icardi'nin Wanda Nara İçin Ailesini Tek Kalemde Sildiği Ortaya Çıktı!
Şimdilerde Wanda Nara ile Icardi arasındaki sular bir türlü durulmuyor biliyorsunuz ki. Icardi'nin sakatlığı, Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi, ikilinin yaşadığı tartışmalar derken her gün ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Wanda Nara, Icardi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş Icardi ise bu iddiaları kesin bir dil ile yalanlamıştı. Bu kez de Icardi'nin Wanda Nara için yıllar önce ailesini tek kalemde sildiği ortaya çıktı.
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Wanda Nara ve Icardi'nin sallantılı ilişkisi son günlerde gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi, Icardi'nin mesajı, Nara'nın şiddet iddiaları derken ortalık epey karıştı.
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Türk taraftarı Icardi'yi sonuna kadar desteklerken ünlü futbolcunun son maçında sakatlanarak sezonu kapattığı haberi ise Galatasaray taraftarını büyük yıktı.
Herkes bu hikayede yanan ismin Icardi olduğunu düşünürken bu kez de ünlü futbolcunun Wanda Nara için yıllardır ailesiyle görüşmediği ortaya çıktı. Icardi'nin 2019 yılında X hesabı üzerinden kız kardeşine yazdıkları yeniden gündem oldu!
Tartışma Icardi'nin kardeşinin "Hâlâ kardeşimi mi seviyorum yoksa parasını mı istiyorum diye düşünenlere: Tamam, kolay para isteseydim "gatear" işine girerdim, bu piyasa asla düşmez. Bunu birçok kişi bilir. Üstelik kavgalardan da kurtulurdum 🥂. İkincisi, hiç kardeş ya da evlat sevmenin ne olduğunu bilmeyen insanlar mı bunlar? 🤦🏻♀️" paylaşımı ile başladı👇🏻
Icardi ise kardeşine "Madem bu olmayacak, o zaman zamanını Twitter'da saçmalıklarla harcamak yerine ÇALIŞMAYA bak!!! Çünkü niyetlerin hiçbir fayda sağlamayacak. Diğer 6 kardeşini de görmeyi unutma, çünkü onlar için Twitter'da hiç bir şey istemedin. Hoşçakal!!" cevabını vermişti 👇🏻
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Icardi'nin kardeşi ise yıllar önce Wanda Nara'nın ünlü futbolcuya büyü yaptığını "Onlar için bir şey istememe gerek yok çünkü hangisine konuşsam telefonuma cevap veriyorlar 😉. ARKALARINDA büyü yapan bir yılan yok, ve görünen o ki sihir de yapıyor ki ona benzemeye başladılar. Bu kadar saf olmayı bırak ve gözlerini aç! Eskisi gibi ol 🤦🏻♀️." açıklamaları ile iddia etti.
Siz iki kardeşin atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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