"Ütüyü Ona Verdim": Gamze Türkmen, Nişanlısı Kadir Ezildi'nin Temizlik Takıntısını Nasıl Karşıladı?

Temizlik programları ile hayatımıza giren ve o günden itibaren de mikropların en büyük düşmanı olan Kadir Ezildi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü fenomen, geçtiğimiz aylarda sır gibi sakladığı sevgilisini nihayet açıklamış ve nişan organizasyonu ile çok konuşulmuştu. Nişanlısı başta olmak üzere organizasyonunun her detayı çok eleştirilen Kadir Ezildi tüm eleştirilere kulak tıkamıştı. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda temizlik takıntısını nişanlısının nasıl karşıladığını açıkladı.