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"Ütüyü Ona Verdim": Gamze Türkmen, Nişanlısı Kadir Ezildi'nin Temizlik Takıntısını Nasıl Karşıladı?

"Ütüyü Ona Verdim": Gamze Türkmen, Nişanlısı Kadir Ezildi'nin Temizlik Takıntısını Nasıl Karşıladı?

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
13.11.2024 - 17:43

Temizlik programları ile hayatımıza giren ve o günden itibaren de mikropların en büyük düşmanı olan Kadir Ezildi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü fenomen, geçtiğimiz aylarda sır gibi sakladığı sevgilisini nihayet açıklamış ve nişan organizasyonu ile çok konuşulmuştu. Nişanlısı başta olmak üzere organizasyonunun her detayı çok eleştirilen Kadir Ezildi tüm eleştirilere kulak tıkamıştı. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda temizlik takıntısını nişanlısının nasıl karşıladığını açıkladı.

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Temizlik programları ile tanınan ve hem titizliği hem sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda sır gibi sakladığı sevgilisi ile nişanlanmış ve ikilinin nişan organizasyonunun her bir detayı sosyal medyada gündem olmuştu hatırlarsanız!

Temizlik programları ile tanınan ve hem titizliği hem sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda sır gibi sakladığı sevgilisi ile nişanlanmış ve ikilinin nişan organizasyonunun her bir detayı sosyal medyada gündem olmuştu hatırlarsanız!

Ezildi'nin nişanlısı ayrı ilişkisi ayru eleştirilirken ünlü fenomen tüm eleştirilere kulak tıkamış ve aşkını tam gaz yaşamaya devam etmişti.

Ezildi'nin nişanlısı ayrı ilişkisi ayru eleştirilirken ünlü fenomen tüm eleştirilere kulak tıkamış ve aşkını tam gaz yaşamaya devam etmişti.

Takip edenler mutlaka bilir, Kadir Ezildi mikropların en büyük düşmanı! Her lekeye savaş açan, tozları silip süpüren ünlü fenomenin temizlik takıntısının hayatını nasıl etkilediği ise büyük bir merak konusu.

Takip edenler mutlaka bilir, Kadir Ezildi mikropların en büyük düşmanı! Her lekeye savaş açan, tozları silip süpüren ünlü fenomenin temizlik takıntısının hayatını nasıl etkilediği ise büyük bir merak konusu.

Tabii onun bu takıntısını nişanlısı Gamze Türkmen'in nasıl karşıladığı en merak edilen konulardan bir tanesi! Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olarak katılan Ezildi de tam bu konuya parmak bastı!

Tabii onun bu takıntısını nişanlısı Gamze Türkmen'in nasıl karşıladığı en merak edilen konulardan bir tanesi! Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olarak katılan Ezildi de tam bu konuya parmak bastı!

Nişanlısını ve ailesini eskiden tanıdığını söyleyen Kadir Ezildi, bu konuyu nişanlısıyla en baştan konuştuğunu açıkladı ve nişanlısından bir beklentisi olmadığını söyleyen Ezildi bu konuda bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Nişanlısını ve ailesini eskiden tanıdığını söyleyen Kadir Ezildi, bu konuyu nişanlısıyla en baştan konuştuğunu açıkladı ve nişanlısından bir beklentisi olmadığını söyleyen Ezildi bu konuda bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Ezildi, ütüyü de nişanlısına verdiğini ve ütü derdinden kurtulduğunu da söylemeden edemedi!

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