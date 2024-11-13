Bişektominin Kraliçesi: Tombul Yanaklarına Veda Eden Hande Erçel’in Tüm Estetiklerini İnceliyoruz!
Bişektominin Kraliçesi: Tombul Yanaklarına Veda Eden Hande Erçel’in Tüm Estetiklerini İnceliyoruz!
Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i ilk olarak Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile tanımıştık. Tabii ki ünlü ismi ilk tanıdığımızda bugünkü gibi görünmüyordu. Hatırlarsanız Erçel ilk ünlü olduğunda tombul yanakları da epey konuşulmuştu. Ancak yıllar geçti, Erçel bambaşka birine dönüştü. Kendisi kabul etmese de bu değişimde estetik işlemlerin büyük bir payı olduğu çok açıktı. Peki Hande Erçel hangi işlemleri yaptırdı? Gelin, birlikte inceleyelim.
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Hande Erçel'i ilk olarak 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile tanımıştık hatırlarsanız.
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Daha sonra gün geçtikte ününe ün katan Hande Erçel, şimdilerde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Ancak tek değişen Hande Erçel'in popülerliği olmadı. Ünlü ismin kendisi de yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdi.
Erçel güzellik sırrını "Çok fazla kendisiyle uğraşan biri değilim. Temizliğe önem veriyorum. Yüzüme buz uygulamayı seviyorum. Buz maskesi de yapıyorum. Buz bantlarıyla yattığım bile oluyor." cümleleri ile açıklasa da bu değişimde estetik işlemlerin büyük bir payı olduğu inkar edilemez bir gerçek.
Peki yıllar içerisinde adeta bambaşka birine dönüşen ve güzelliği dillere destan olan Hande Erçel'in yüzünde hangi estetikler var? Hazırsanız başlayalım!
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Bişektomiyle başlasak yanlış olmaz sanırım çünkü ünlü ismin dolgun yanaklarındaki değişim fark edilmeyecek gibi değil! Önceden geniş ve dolgun yanakları olan Erçel, şimdilerde Hollywood standartlarına uygun bir yüze sahip gördüğünüz gibi.
Ünlü ismin çene bölgesindeki kasları incelterek yüzün alt kısmını daha orantılı hale getirmek amacıyla uygulanan bir de 'Masseter botoksu' bulunuyor.
Bu kadarla bitmiyor tabii ki! Ünlü ismin gözlerindeki değişimi de mutlaka fark etmişsinizdir. Çünkü Erçel, gözlerin daha çekik ve iri görünmesini sağlamak amacıyla uygulanan badem göz estetiği yaptıran isimlerden bir tanesi.
Elmacık kemiği, çene ve dudak dolgusunu saymaya gerek yok diye düşünüyoruz. Zaten son dönemlerde bu dolgu furyasına katılmayan isim kalmadı desek yeri.
Bir de Hande Erçel'in meme implantı yaptırdığı iddia ediliyor. Özellikle de ünlü isim Paris'te Balmain defilesine katıldıktan sonra bu iddialar güçlenmiş ve Erçel'in geçmiş yıllardaki görüntüsü ile defile pozları çok karşılaştırılmıştı.
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