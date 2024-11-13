Bişektominin Kraliçesi: Tombul Yanaklarına Veda Eden Hande Erçel’in Tüm Estetiklerini İnceliyoruz!

Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i ilk olarak Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile tanımıştık. Tabii ki ünlü ismi ilk tanıdığımızda bugünkü gibi görünmüyordu. Hatırlarsanız Erçel ilk ünlü olduğunda tombul yanakları da epey konuşulmuştu. Ancak yıllar geçti, Erçel bambaşka birine dönüştü. Kendisi kabul etmese de bu değişimde estetik işlemlerin büyük bir payı olduğu çok açıktı. Peki Hande Erçel hangi işlemleri yaptırdı? Gelin, birlikte inceleyelim.