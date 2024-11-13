Entübe Edilmişti: Kanserle Mücadele Eden Ankaralı Turgut'tan İyi Haberi Menajeri Duyurdu!
Entübe Edilmişti: Kanserle Mücadele Eden Ankaralı Turgut'tan İyi Haberi Menajeri Duyurdu!
Döneminin en meşhur şarkıcılarından biri olan Ankaralı Turgut, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti hatırlarsanız. 3 ay içinde 12-13 kilo vererek son haliyle sevenlerini endişelendiren ünlü şarkıcıdan geçtiğimiz günlerde üzen haber gelmiş, Ankaralı Turgut'un menajeri ünlü ismin entübe edildiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise ünlü şarkıcının menajeri Murat Boran Ankaralı Turgut'tan ilk iyi haberi duyurdu.
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Hepimizin Ankaralı Turgut adıyla tanıdığı Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmiş, 3 ay içinde 12-13 kilo veren ünlü şarkıcı sevenlerini epey endişelendirmişti.
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Ünlü şarkıcının menajeri Murat Boran geçtiğimiz haftalarda bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Ankaralı Turgut'un entübe edildiğini duyurarak ünlü şarkıcının durumunun kritik olduğunu belirtmişti.
61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkındaki son bilgi ise geçtiğimiz saatlerde yine menajerinden geldi.
Murat Boran, Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var." açıklamalarında bulundu.
Ankaralı Turgut'un beyninde kanser hücresi kalmadığını belirten Boran, "Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil." açıklamalarında bulundu.
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