Entübe Edilmişti: Kanserle Mücadele Eden Ankaralı Turgut'tan İyi Haberi Menajeri Duyurdu!

Döneminin en meşhur şarkıcılarından biri olan Ankaralı Turgut, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti hatırlarsanız. 3 ay içinde 12-13 kilo vererek son haliyle sevenlerini endişelendiren ünlü şarkıcıdan geçtiğimiz günlerde üzen haber gelmiş, Ankaralı Turgut'un menajeri ünlü ismin entübe edildiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise ünlü şarkıcının menajeri Murat Boran Ankaralı Turgut'tan ilk iyi haberi duyurdu.