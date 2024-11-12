Bu Açıklamalar Olay Olur: Mustafa Topaloğlu'ndan Sezen Aksu ve Tarkan'a Ağır İthamlar!
Bu Açıklamalar Olay Olur: Mustafa Topaloğlu'ndan Sezen Aksu ve Tarkan'a Ağır İthamlar!
'Uzaylı Türkücü' lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Topaloğlu'nun bu kez yaptığı açıklamalar ise olay olacak cinsten! Sezen Aksu ve Tarkan'a ağır ithamlarda bulunan Topaloğlu, ünlü şarkıcıların eserlerinde kendi şarkılarından esinlendiğini iddia etti. Gelin Mustafa Topaloğlu'nun açıklamalarına birlikte bakalım!
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Akıllara 'Uzaylı türkücü' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur. 2012 yılında Survivor'a katılan ünlü şarkıcı zaman zaman yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde yerini alıyor biliyorsunuz ki.
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Ancak ünlü şarkıcının bu sefer yaptığı açıklamalar olay olacak cinsten desek yeri! Geçtiğimiz günlerde Yasemin İlan'ın Akşam Yıldızı programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, Tarkan ve Sezen Aksu'ya ağır ithamlarda bulundu.
Sezen Aksu ve Tarkan'ın şarkılarında kendisinden ilham aldığını iddia eden Topaloğlu, "Lazım adlı şarkıyı yazdım, Prestij Müzik'ten Yıldıray diye yönetmen bir kardeşimiz aldı şarkının sözlerini Sertab Erener'e verdi. O şarkıdan bin tane Lazım çıktı. 'Baba kim?' Bu şarkıların babası benim" açıklamalarında bulundu.
"Şıkıdım Şıkıdım" şarkısının da kendi eserinden esinlenerek bestelendiğini söyleyen Topaloğlu, "Tarkan arayıp özür diledi mi?" sorusuna "Beni arayıp desin ki; 'Hayır Mustafa ağabey böyle değil senin şarkınla alakası yok, niye senin şarkını çaldığımızı iddia ettin?' Hemen müzik otoritelerini çağırır dinletirim. Otoriteler dinlesin iki şarkıyı da. Alınma mı değil mi, görsünler" cevabını verdi.
Bakalım Sezen Aksu ve Tarkan'dan Mustafa Topaloğlu'nun iddialarına herhangi bir yanıt gelecek mi. Merakla bekliyoruz!
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