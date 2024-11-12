Bu Açıklamalar Olay Olur: Mustafa Topaloğlu'ndan Sezen Aksu ve Tarkan'a Ağır İthamlar!

'Uzaylı Türkücü' lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Topaloğlu'nun bu kez yaptığı açıklamalar ise olay olacak cinsten! Sezen Aksu ve Tarkan'a ağır ithamlarda bulunan Topaloğlu, ünlü şarkıcıların eserlerinde kendi şarkılarından esinlendiğini iddia etti. Gelin Mustafa Topaloğlu'nun açıklamalarına birlikte bakalım!