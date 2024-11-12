Harper’s Bazaar Gecesinde Ödül Alması Çok Eleştirilen Hande Erçel'in Davet Tarzı Yere Göğe Sığdırılamadı!

Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu kimi zaman rol aldığı yapımlarla kimi zaman özel hayatıyla gündeme geldi. Hem aşkı hem oyunculuğu ile sık sık eleştirilen Hande Erçel dün düzenenlenen ve film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun ödül alması çok eleştirilirken davet tarzı ise övgü yağmuruna tutuldu.