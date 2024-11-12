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Harper’s Bazaar Gecesinde Ödül Alması Çok Eleştirilen Hande Erçel'in Davet Tarzı Yere Göğe Sığdırılamadı!

Harper’s Bazaar Gecesinde Ödül Alması Çok Eleştirilen Hande Erçel'in Davet Tarzı Yere Göğe Sığdırılamadı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
12.11.2024 - 07:38

Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu kimi zaman rol aldığı yapımlarla kimi zaman özel hayatıyla gündeme geldi. Hem aşkı hem oyunculuğu ile sık sık eleştirilen Hande Erçel dün düzenenlenen ve film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun ödül alması çok eleştirilirken davet tarzı ise övgü yağmuruna tutuldu.

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Hayatımıza 'Güneşin Kızları' dizisi ile giren ve girdiği günden itibaren de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hayatımıza 'Güneşin Kızları' dizisi ile giren ve girdiği günden itibaren de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yaklaşık 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu kimi zaman ilişkisiyle kimi zaman kariyeriyle gündeme geldi. Ancak konu ne olursa olsun Erçel'in her adımı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yaklaşık 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu kimi zaman ilişkisiyle kimi zaman kariyeriyle gündeme geldi. Ancak konu ne olursa olsun Erçel'in her adımı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu yıl birçok ödül sahibi olan Erçel dün akşam düzenenlenen ve film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde de “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl birçok ödül sahibi olan Erçel dün akşam düzenenlenen ve film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde de “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünün sahibi oldu.

Göndermelerle dolu bir ödül konuşmasına imza atan ünlü oyuncunun neden ödül aldığı ise sosyal medyada yine tartışma konusu oldu.

Göndermelerle dolu bir ödül konuşmasına imza atan ünlü oyuncunun neden ödül aldığı ise sosyal medyada yine tartışma konusu oldu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ödül alması çok eleştirilen Hande Erçel'in davet tarzı ise yere göğe sığdırılamadı desek yeri! Gelin sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun davet tarzına ne yorum yaptı birlikte bakalım!

Ödül alması çok eleştirilen Hande Erçel'in davet tarzı ise yere göğe sığdırılamadı desek yeri! Gelin sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun davet tarzına ne yorum yaptı birlikte bakalım!
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