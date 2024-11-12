Harper’s Bazaar Gecesinde Ödül Alması Çok Eleştirilen Hande Erçel'in Davet Tarzı Yere Göğe Sığdırılamadı!
Harper’s Bazaar Gecesinde Ödül Alması Çok Eleştirilen Hande Erçel'in Davet Tarzı Yere Göğe Sığdırılamadı!
Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu kimi zaman rol aldığı yapımlarla kimi zaman özel hayatıyla gündeme geldi. Hem aşkı hem oyunculuğu ile sık sık eleştirilen Hande Erçel dün düzenenlenen ve film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun ödül alması çok eleştirilirken davet tarzı ise övgü yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza 'Güneşin Kızları' dizisi ile giren ve girdiği günden itibaren de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu kimi zaman ilişkisiyle kimi zaman kariyeriyle gündeme geldi. Ancak konu ne olursa olsun Erçel'in her adımı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bu yıl birçok ödül sahibi olan Erçel dün akşam düzenenlenen ve film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde de “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünün sahibi oldu.
Göndermelerle dolu bir ödül konuşmasına imza atan ünlü oyuncunun neden ödül aldığı ise sosyal medyada yine tartışma konusu oldu.
Ödül alması çok eleştirilen Hande Erçel'in davet tarzı ise yere göğe sığdırılamadı desek yeri! Gelin sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun davet tarzına ne yorum yaptı birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın