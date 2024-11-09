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Ateşe Yine Büyük Düştü! Mert Demir'in Buram Buram Aşk Kokan Serenay Sarıkaya Karesi Yine Kimseye Geçmedi!

Ateşe Yine Büyük Düştü! Mert Demir'in Buram Buram Aşk Kokan Serenay Sarıkaya Karesi Yine Kimseye Geçmedi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
09.11.2024 - 23:27

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya yılın çiftlerinden bir tanesi. Aşk haberleri ile herkesi şaşırtan ünlü çift, çok eleştirilmişti. Demir ve Sarıkaya çifti tüm eleştirilere rağmen aşklarını tam gaz yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine yorum yapan ünlü çift son zamanlarda birlikte oldukları kareleri de paylaşımlarına ekliyor. Bu seferki aşk karesi de Mert Demir'den geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımı yine kimseye geçmedi!

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'Ateşe Düştüm' ile hayatımıza giren Mert Demir ve rol aldığı her yapımla kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya yılın bomba çiftlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

'Ateşe Düştüm' ile hayatımıza giren Mert Demir ve rol aldığı her yapımla kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya yılın bomba çiftlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Öncelerde ünlü çiftin her hareketi eleştiri yağmuruna tutulmuş hatta birçok kişi bu ilişkinin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti hatırlarsanız.

Öncelerde ünlü çiftin her hareketi eleştiri yağmuruna tutulmuş hatta birçok kişi bu ilişkinin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti hatırlarsanız.

Ünlü çiftimiz ise tüm eleştirilere kulak tıkamış ve aşk dolu kareleri ile herkese inat ilişkilerine devam etmişti. Hatta Sarıkaya, sevgilisinin konserine giderken Mert Demir baskılı tişört giyerek aşk kadın olduğun bir kere daha herkese kanıtlamıştı.

Ünlü çiftimiz ise tüm eleştirilere kulak tıkamış ve aşk dolu kareleri ile herkese inat ilişkilerine devam etmişti. Hatta Sarıkaya, sevgilisinin konserine giderken Mert Demir baskılı tişört giyerek aşk kadın olduğun bir kere daha herkese kanıtlamıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya "Fifty shades of Serenay" notunu düştüğü paylaşımında sevgilisiyle karelerini art arda sıralamıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya "Fifty shades of Serenay" notunu düştüğü paylaşımında sevgilisiyle karelerini art arda sıralamıştı.

Buram buram aşk kokan son paylaşım ise Mert Demir'den geldi! Sevgilisini öptüğü anları Instagram hesabından yayınlayan Mert Demir'in bir kere daha ateşe düştüğü anlar sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu.

Buram buram aşk kokan son paylaşım ise Mert Demir'den geldi! Sevgilisini öptüğü anları Instagram hesabından yayınlayan Mert Demir'in bir kere daha ateşe düştüğü anlar sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu.
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Gündem oldu olmasına ama ünlü çiftimiz yine kimseye samimi gelmedi! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gündem oldu olmasına ama ünlü çiftimiz yine kimseye samimi gelmedi! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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