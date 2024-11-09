Ateşe Yine Büyük Düştü! Mert Demir'in Buram Buram Aşk Kokan Serenay Sarıkaya Karesi Yine Kimseye Geçmedi!

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya yılın çiftlerinden bir tanesi. Aşk haberleri ile herkesi şaşırtan ünlü çift, çok eleştirilmişti. Demir ve Sarıkaya çifti tüm eleştirilere rağmen aşklarını tam gaz yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine yorum yapan ünlü çift son zamanlarda birlikte oldukları kareleri de paylaşımlarına ekliyor. Bu seferki aşk karesi de Mert Demir'den geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımı yine kimseye geçmedi!