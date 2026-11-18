Ev Alıp Satacaklar Dikkat: Tapuda Yeni Dönem 1 Aralık'ta Başlıyor
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Konut alım satımında yıllardır süren elden ödeme alışkanlığı tarihe karışıyor. Ticaret Bakanlığı'nın araç satışlarında uyguladığı Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Aralık'tan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu hale geliyor. Yeni dönemde para, tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçmeyecek.
Tapuda yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyor.
Her işlemden kullanım bedeli kesilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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