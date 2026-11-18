1 Aralık'tan itibaren Güvenli Ödeme Sistemi, konutta da başlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile ortaklaşa hazırlanan sistemde süreç birkaç adımda ilerleyecek. Alıcının ödeyeceği satış bedeli, sisteme dahil edilen bankalarda açılacak hesaplara yatırılarak bloke edilecek.

Ardından taraflar, e-Devlet üzerinden alacakları referans numarasıyla tapu dairesine başvurarak işlemi başlatacak. Tapu müdürlüğü devri onayladığı anda para satıcının hesabına aktarılacak. Böylece mülkiyet ile ödeme aynı anda el değiştirmiş olacak.

Satış herhangi bir nedenle gerçekleşmezse para bloke hesapta güvende kalacak ve ilgili tarafa iade edilecek. Bankalar ile TKGM arasındaki veri paylaşımı ve teknik entegrasyon çalışmalarının ise sürdüğü belirtiliyor. Taşınmaz satışlarında bedelin çoğunlukla elden ödenmesi, bugüne kadar hem anlaşmazlıklara hem de ciddi güvenlik sorunlarına yol açıyordu.