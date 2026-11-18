Engin Günaydın Gerçekçi Oyunculuğunun Sırrını Anlattı!
Tiyatrodan televizyona, televizyondan sinemaya uzanan uzun kariyeriyle Türk seyircisinin en sevdiği isimlerden biri olan Engin Günaydın, bir kez daha gündemde. Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u ve Aile Arasında'nın Fikret'iyle hafızalara kazınan oyuncu, 4 Aralık'ta vizyona girecek 2 Aile Arasında filminin tanıtım sürecinde Habertürk'e konuştu. İlk filmden tam 9 yıl sonra gelen devam filminin heyecanını yaşayan Günaydın, Gülse Birsel ile birlikte verdiği söyleşide hem filmi hem de oyunculuk anlayışını anlattı. Karakterlerini bu kadar gerçekçi canlandırmasının nedenini soran gazeteciye Günaydın'ın verdiği cevap, hem mütevazı hem de oldukça açıklayıcıydı: Faturalarını kendisi ödüyor, alışverişini bizzat yapıyor, pazara gidip biberini kendisi ayıklıyor. Oyuncuya göre, hayatın içinde kalmak, sahnede de inandırıcı olmanın en önemli yollarından biri.
Kaynak: Habertürk
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Lisedeki bir tiyatro yarışmasıyla başlayan yolculuk, Engin Günaydın'ı Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden biri yaptı.
Burhan Altıntop ve Fikret, Günaydın'ın en popüler rolleri arasında.
Günaydın, karakterleri gerçekçi canlandırmanın sırrını anlattı.
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