Günaydın'ın en çok bilinen rolü, Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop. Televizyon dünyasında adını duyuran bu karakterin yanında, sinemada Gülse Birsel imzalı Aile Arasında'nın Fikret'i de onu geniş kitlelere sevdirdi. Demet Evgar'ın Solmaz'ı canlandırdığı filmde Günaydın'ın Fikret'i, yerli komedilerin en sevilen karakterlerinden biri oldu.

Oyuncu ayrıca Muhteşem Yüzyıl, Galip Derviş ve Yazgı gibi dizi ve filmlerde de rol aldı. 2 Aile Arasında ile bu kez 9 yıl sonra yeniden Fikret olarak perdeye dönüyor.