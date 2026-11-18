T24'e konuşan Engin Günaydın, ikinci filmin kolay verilmiş bir karar olmadığını şu sözlerle anlattı: 'İkincisi zor bir karar. 9 sene sürdü o kararı vermesi Gülse'nin. Aralarda da konuştuk; devamı olsun mu, yapsak mı?'

Ünlü oyuncu, bu süreçte asıl belirleyici olanın ekip değil izleyici olduğunu da vurguladı: 'Çünkü aslında devamına karar veren biraz seyirci oldu.'

Günaydın'ın anlattığına göre seyircinin devam filmi isteği en çok sokakta kendini gösterdi. Oyuncu, bu ısrarı anlatırken işi biraz da mizaha vurdu.