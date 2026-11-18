"Fikret" Engin Günaydın'ın 2 Aile Arasında'yı 9 Yıl Sonra Çekme Nedeni Ortaya Çıktı
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Engin Günaydın, 4 Aralık’ta vizyona girecek 2 Aile Arasında’nın neden 2017'deki ilk filmden 9 yıl sonra çekildiğini anlattı. Ünlü oyuncu, devam kararının senarist Gülse Birsel için zor bir karar olduğunu, son sözü ise seyircinin söylediğini dile getirdi. Sokakta karşılaştığı tepkileri esprili bir dille anlatan Günaydın’ın sözleri dikkat çekti.
KAYNAK: T24
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2017'de başlayan Aile Arasında tam 9 yıl sonra, 4 Aralık'ta perdeye dönüyor.
Engin Günaydın'a göre devam filmine karar vermek Gülse Birsel'in tam 9 yılını aldı.
"Sokakta yaşayamaz hale gelebilirdim" diyen Engin Günaydın, ikinci filmi yapmak zorunda kaldığını söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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