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9 Yıl Sonra Geri Dönüyor! 2 Aile Arasında'nın İlk Teaser'ı Yayınlandı

9 Yıl Sonra Geri Dönüyor! 2 Aile Arasında'nın İlk Teaser'ı Yayınlandı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 21:02 Son Güncelleme: 09.10.2026 - 21:03
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2017 yılında vizyona giren Aile Arasında filminin devamı için bekleyiş sona eriyor! Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrollerini paylaştığı 2 Aile Arasında filminden ilk teaser yayınlandı.

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2 Aile Arasında filminden kahkaha dolu ilk teaser geldi!

2 Aile Arasında filminden kahkaha dolu ilk teaser geldi!

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Aile Arasında, 9 yıl sonra devam filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. 2 Aile Arasında adıyla izleyici karşısına çıkacak filmin merakla beklenen ilk teaser'ı yayınlandı.

BKM yapımcılığında hazırlanan filmin senaryosunu ilk filmde olduğu gibi Gülse Birsel kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. 2017 yapımı Aile Arasındada başrolleri paylaşan Engin Günaydın ve Demet Evgar, devam filminde yeniden bir araya geliyor. Filmin yayınlanan ilk tanıtımında Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yanı sıra Derya Karadaş, Ayta Sözeri ve Devrim Yakut da yer alıyor.

Sevilen karakterleri yıllar sonra yeniden bir araya getiren teaser, filmin komedi dolu atmosferinden ilk görüntüleri izleyiciyle buluşturdu. 2 Aile Arasında, 4 Aralık 2026'da sinemalarda olacak.

2 Aile Arasında'nın yayınlanan ilk teaser'ını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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