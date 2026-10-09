9 Yıl Sonra Geri Dönüyor! 2 Aile Arasında'nın İlk Teaser'ı Yayınlandı
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2017 yılında vizyona giren Aile Arasında filminin devamı için bekleyiş sona eriyor! Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrollerini paylaştığı 2 Aile Arasında filminden ilk teaser yayınlandı.
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2 Aile Arasında filminden kahkaha dolu ilk teaser geldi!
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2 Aile Arasında'nın yayınlanan ilk teaser'ını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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