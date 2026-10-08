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TRT'nin Vefa Sultan'ıydı: Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk'le Yeniden Buluştu, Rolü Ortaya Çıktı

TRT'nin Vefa Sultan'ıydı: Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk'le Yeniden Buluştu, Rolü Ortaya Çıktı

dizi
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
08.10.2026 - 19:01 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 19:07
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TRT 1'de Vefa Sultan'a hayat veren İsmail Ege Şaşmaz, rotasını dijitale çevirdi. Ünlü oyuncu, Tod'un merakla beklenen yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek'in kadrosuna katıldı ve bir zamanlar başrolü paylaştığı Rabia Soytürk'le yeniden aynı sette buluşacak. Peki Şaşmaz dizide kimi canlandıracak, karakteri hikâyenin neresinde duracak?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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İsmail Ege Şaşmaz, Güneşi Beklerken'den Vefa Sultan'a uzanan kariyeriyle ekranın tanıdık yüzlerinden biri.

İsmail Ege Şaşmaz, Güneşi Beklerken'den Vefa Sultan'a uzanan kariyeriyle ekranın tanıdık yüzlerinden biri.

1993 Manisa doğumlu İsmail Ege Şaşmaz, ekran macerasına 2013'te Güneşi Beklerken'deki Barış rolüyle başladı ve kısa sürede genç izleyicinin favorileri arasına girdi. Ardından Günebakan, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı ve Elkızı gibi dizilerle yüzünü iyice tanıttı; Barış Akarsu'nun hayatını anlatan Merhaba filminde ise usta müzisyeni canlandırdı.

TRT ile bağı aslında yıllar öncesine dayanıyor. Lise Devriyesi'nin Fırat'ı, Mehmetçik Kût'ül-Amare'nin Mehmet'i olan Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'da da Faysal olarak hikâyeye dahil olmuştu. Asıl çıkışı ise Vefa Sultan'la geldi. Muslihuddin Mustafa yani Vefa Sultan karakteriyle başrole geçen oyuncu, hac yolculuğunda gördüğü bir rüyanın ardından manevi bir yola giren bu tarihi isimle ekran başına kilitlenen geniş bir kitleye ulaştı. Dizinin ikinci sezonu bu yıl ramazan boyunca TRT 1'de yayınlandı.

Özel hayatında ise 2021'de Hande Ünal'la evlenen Şaşmaz, kızının doğum gününde paylaştığı duygusal sözlerle de konuşulmuştu.

İsmail Ege Şaşmaz, Ölüm Bizi Ayırana Dek'te Pelin Akil'in kardeşi Kuzey'e hayat verecek.

İsmail Ege Şaşmaz, Ölüm Bizi Ayırana Dek'te Pelin Akil'in kardeşi Kuzey'e hayat verecek.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni dizisi, Tod'un ARC Film imzalı projesi Ölüm Bizi Ayırana Dek oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şaşmaz, Pelin Akil'in canlandırdığı Işıl'ın kardeşi Kuzey rolüyle hikâyeye dahil olacak. İşin en dikkat çeken yanı ise kadrodaki tanıdık bir yüz: Şaşmaz, 2024'te ATV'de yayınlanan Kör Nokta'da Rabia Soytürk'le başrolü paylaşmıştı. O kısa soluklu dizide Cihan Alptekin'e hayat veren oyuncu, şimdi Azra rolündeki Soytürk'le yeniden aynı projede.

Hikâye de en az kadro kadar iddialı. Işıl'la evli, Melisa adında bir kızı olan karizmatik inşaat mühendisi Uygar'ın hayatı, bir iş gezisinde tanıştığı şarkıcı Azra'dan çok etkilenmesiyle sarsılacak. Uygar'ı Tolgahan Sayışman canlandırırken Özgür Ozan da İzzet rolüyle kadroda.

Serdar Gözelekli'nin yönettiği, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak'ın kaleme aldığı dizinin okuma provası cumartesi günü yapılacak. Ekibin 15 Ekim'de sete çıkması planlanıyor; yayın tarihi ise henüz belli değil.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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