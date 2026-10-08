TRT'nin Vefa Sultan'ıydı: Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk'le Yeniden Buluştu, Rolü Ortaya Çıktı
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TRT 1'de Vefa Sultan'a hayat veren İsmail Ege Şaşmaz, rotasını dijitale çevirdi. Ünlü oyuncu, Tod'un merakla beklenen yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek'in kadrosuna katıldı ve bir zamanlar başrolü paylaştığı Rabia Soytürk'le yeniden aynı sette buluşacak. Peki Şaşmaz dizide kimi canlandıracak, karakteri hikâyenin neresinde duracak?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İsmail Ege Şaşmaz, Güneşi Beklerken'den Vefa Sultan'a uzanan kariyeriyle ekranın tanıdık yüzlerinden biri.
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İsmail Ege Şaşmaz, Ölüm Bizi Ayırana Dek'te Pelin Akil'in kardeşi Kuzey'e hayat verecek.
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