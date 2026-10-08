TRT'nin Vefa Sultan'ıydı: Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk'le Yeniden Buluştu, Rolü Ortaya Çıktı

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni dizisi, Tod'un ARC Film imzalı projesi Ölüm Bizi Ayırana Dek oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şaşmaz, Pelin Akil'in canlandırdığı Işıl'ın kardeşi Kuzey rolüyle hikâyeye dahil olacak. İşin en dikkat çeken yanı ise kadrodaki tanıdık bir yüz: Şaşmaz, 2024'te ATV'de yayınlanan Kör Nokta'da Rabia Soytürk'le başrolü paylaşmıştı. O kısa soluklu dizide Cihan Alptekin'e hayat veren oyuncu, şimdi Azra rolündeki Soytürk'le yeniden aynı projede.

Hikâye de en az kadro kadar iddialı. Işıl'la evli, Melisa adında bir kızı olan karizmatik inşaat mühendisi Uygar'ın hayatı, bir iş gezisinde tanıştığı şarkıcı Azra'dan çok etkilenmesiyle sarsılacak. Uygar'ı Tolgahan Sayışman canlandırırken Özgür Ozan da İzzet rolüyle kadroda.

Serdar Gözelekli'nin yönettiği, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak'ın kaleme aldığı dizinin okuma provası cumartesi günü yapılacak. Ekibin 15 Ekim'de sete çıkması planlanıyor; yayın tarihi ise henüz belli değil.