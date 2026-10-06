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Arka Sokaklar Bitince "Hüsnü Çoban" Özgür Ozan'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

Arka Sokaklar Bitince "Hüsnü Çoban" Özgür Ozan'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

Arka Sokaklar yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 15:52 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 15:53
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Arka Sokaklar'ın final kararıyla uzun yıllardır canlandırdığı rolüne veda eden Özgür Ozan, yeni dizisiyle setlere dönüyor. Usta oyuncu, Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil'in başrolünde olduğu Ölüm Bizi Ayırana Dek'in kadrosuna katıldı. Peki 'Hüsnü Çoban' bu kez kimi canlandıracak?

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Arka Sokaklar, 751 haftanın ardından Temmuz ayında resmen sona ermişti.

Arka Sokaklar, 751 haftanın ardından Temmuz ayında resmen sona ermişti.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, Temmuz ayında yapılan açıklamayla resmen sona ermişti. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurmuştu.

2006'da başlayan ve 751 hafta boyunca ekranda kalan dizide 'Hüsnü Çoban' karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan'ın bundan sonra hangi projede yer alacağı merak ediliyordu.

Beklenen haber sonunda geldi. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre deneyimli oyuncu, ARC Film imzalı Ölüm Bizi Ayırana Dek ile anlaştı.

Özgür Ozan, yeni dizide Tolgahan Sayışman'ın kayınpederi İzzet Akay'ı canlandıracak.

Özgür Ozan, yeni dizide Tolgahan Sayışman'ın kayınpederi İzzet Akay'ı canlandıracak.

Yıllarca polis üniformasıyla izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, bu kez bambaşka bir karaktere hayat verecek. Oyuncu, dizide güçlü bir iş insanı olan İzzet Akay rolünü üstlendi.

Ölüm Bizi Ayırana Dek'in çekimleri 15 Ekim'de İstanbul'da başlayacak.

Ölüm Bizi Ayırana Dek'in çekimleri 15 Ekim'de İstanbul'da başlayacak.

Kod adı 'Narsist' olan dizi, ARC Film tarafından TOD için hazırlanıyor. 10 bölümden oluşacak yapımın yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor, senaryo ise Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak'a ait.

Hikâyenin merkezinde Uygar Soykan var. Evli ve bir kız babası olan Uygar'ın düzenli hayatı, bir iş seyahatinde şarkıcı Azra ile tanışmasıyla altüst oluyor. Azra'yı, kısa süre önce Teşkilat'tan ayrılan Rabia Soytürk canlandıracak.

Dizi, Lale Devri'ndeki rolüyle hafızalara kazınan Tolgahan Sayışman için de ayrı bir önem taşıyor. Oyuncu, yaklaşık üç yıllık aranın ardından bu projeyle setlere dönüyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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