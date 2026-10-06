Arka Sokaklar Bitince "Hüsnü Çoban" Özgür Ozan'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

Kod adı 'Narsist' olan dizi, ARC Film tarafından TOD için hazırlanıyor. 10 bölümden oluşacak yapımın yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor, senaryo ise Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak'a ait.

Hikâyenin merkezinde Uygar Soykan var. Evli ve bir kız babası olan Uygar'ın düzenli hayatı, bir iş seyahatinde şarkıcı Azra ile tanışmasıyla altüst oluyor. Azra'yı, kısa süre önce Teşkilat'tan ayrılan Rabia Soytürk canlandıracak.

Dizi, Lale Devri'ndeki rolüyle hafızalara kazınan Tolgahan Sayışman için de ayrı bir önem taşıyor. Oyuncu, yaklaşık üç yıllık aranın ardından bu projeyle setlere dönüyor.