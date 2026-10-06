Arka Sokaklar Bitince "Hüsnü Çoban" Özgür Ozan'ın Yeni Dizisi Belli Oldu
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Arka Sokaklar'ın final kararıyla uzun yıllardır canlandırdığı rolüne veda eden Özgür Ozan, yeni dizisiyle setlere dönüyor. Usta oyuncu, Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil'in başrolünde olduğu Ölüm Bizi Ayırana Dek'in kadrosuna katıldı. Peki 'Hüsnü Çoban' bu kez kimi canlandıracak?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Arka Sokaklar, 751 haftanın ardından Temmuz ayında resmen sona ermişti.
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Özgür Ozan, yeni dizide Tolgahan Sayışman'ın kayınpederi İzzet Akay'ı canlandıracak.
Ölüm Bizi Ayırana Dek'in çekimleri 15 Ekim'de İstanbul'da başlayacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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