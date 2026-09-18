3 Yıl Sonra Setlere Dönüyor: Tolgahan Sayışman'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

ARC Film imzasını taşıyan ve Fatih Enes Ömeroğlu'nun yapımcılığını üstlendiği 'Ölüm Bizi Ayırana Dek', 10 bölümlük bir dizi olarak Tod platformunda izleyiciyle buluşacak. Projenin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosu Aslı Zengin ve Banu Zeytin Tak imzasını taşıyor. Sayışman'ın canlandıracağı Uygar Soykan, bir iş gezisinde tanıştığı Deniz adlı kişiyle hayatının tamamen değiştiğini fark eden evli ve çocuklu bir inşaat mühendisi olarak karşımıza çıkacak. Bu karşılaşmanın ardından Uygar'ın düzenli hayatı bir daha eskisi gibi olmuyor ve dizi, bu kırılmanın yarattığı dramatik süreci konu ediyor. Çekimlerin Ekim ayında İstanbul'da başlayacağı projede, kadroya dair diğer görüşmelerin de sürdüğü belirtiliyor. Digiturk'ün dijital yayın platformu Tod, bu yıl Alıkara ve Baş Başa gibi yapımlarla yerli dizi yatırımlarını hızlandırmıştı; Sayışman'ın uzun bir aradan sonra dizi setine dönüşü de bu hattın en dikkat çeken adımlarından biri oldu.