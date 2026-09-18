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3 Yıl Sonra Setlere Dönüyor: Tolgahan Sayışman'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

3 Yıl Sonra Setlere Dönüyor: Tolgahan Sayışman'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

yerli dizi dizi
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
18.09.2026 - 08:25 Son Güncelleme: 18.09.2026 - 08:33
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Tolgahan Sayışman, üç yıllık aradan sonra yeniden kamera karşısına geçiyor. Usta oyuncu, ARC Film imzalı yeni bir dizi projesiyle Tod ekranlarına konuk olacak. 10 bölümlük yapımda inşaat mühendisi Uygar Soykan'ı canlandıracak olan Sayışman'ın hayatı, bir iş gezisinde tanıştığı Deniz karakteriyle alt üst oluyor. Dizinin çekimleri önümüzdeki ay İstanbul'da başlarken, projenin kadrosunda yer alacak diğer isimler için görüşmeler de halen sürüyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tolgahan Sayışman, Elveda Rumeli dizisindeki Mustafa rolüyle geniş kitlelere tanındı.

Tolgahan Sayışman, Elveda Rumeli dizisindeki Mustafa rolüyle geniş kitlelere tanındı.

2005'te Güney Kore'de düzenlenen Manhunt International erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edip dünya birincisi seçilen Tolgahan Sayışman, oyunculuktaki çıkışını Elveda Rumeli'deki Mustafa karakteriyle yaptı. Ardından rol aldığı Lale Devri'ndeki performansıyla da 2011'de Altın Çınar Başarı Ödülü'nü kazandı. Kariyerinde Şampiyon, Bir Umut Yeter, Siyah İnci, Eski Sevgili ve Bizans Oyunları gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, son dönemde Arjen ve Aynasız Haluk ile ekranlara konuk oldu. Eşi Almeda Abazi ile 2017'de evlenen Sayışman'ın, Efehan ve Alina adında güzeller güzeli çocukları dünyaya geldi. Mutlu bir aile hayatı yaşayan Sayışman'ın ekranlara ne zaman döneceği merak ediliyordu.

Sonunda Tolgahan Sayışman'ın izleyici karşısına çıkacağı yeni dizisi belli oldu!

Sonunda Tolgahan Sayışman'ın izleyici karşısına çıkacağı yeni dizisi belli oldu!

ARC Film imzasını taşıyan ve Fatih Enes Ömeroğlu'nun yapımcılığını üstlendiği 'Ölüm Bizi Ayırana Dek', 10 bölümlük bir dizi olarak Tod platformunda izleyiciyle buluşacak. Projenin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosu Aslı Zengin ve Banu Zeytin Tak imzasını taşıyor. Sayışman'ın canlandıracağı Uygar Soykan, bir iş gezisinde tanıştığı Deniz adlı kişiyle hayatının tamamen değiştiğini fark eden evli ve çocuklu bir inşaat mühendisi olarak karşımıza çıkacak. Bu karşılaşmanın ardından Uygar'ın düzenli hayatı bir daha eskisi gibi olmuyor ve dizi, bu kırılmanın yarattığı dramatik süreci konu ediyor. Çekimlerin Ekim ayında İstanbul'da başlayacağı projede, kadroya dair diğer görüşmelerin de sürdüğü belirtiliyor. Digiturk'ün dijital yayın platformu Tod, bu yıl Alıkara ve Baş Başa gibi yapımlarla yerli dizi yatırımlarını hızlandırmıştı; Sayışman'ın uzun bir aradan sonra dizi setine dönüşü de bu hattın en dikkat çeken adımlarından biri oldu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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