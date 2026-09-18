3 Yıl Sonra Setlere Dönüyor: Tolgahan Sayışman'ın Yeni Dizisi Belli Oldu
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Tolgahan Sayışman, üç yıllık aradan sonra yeniden kamera karşısına geçiyor. Usta oyuncu, ARC Film imzalı yeni bir dizi projesiyle Tod ekranlarına konuk olacak. 10 bölümlük yapımda inşaat mühendisi Uygar Soykan'ı canlandıracak olan Sayışman'ın hayatı, bir iş gezisinde tanıştığı Deniz karakteriyle alt üst oluyor. Dizinin çekimleri önümüzdeki ay İstanbul'da başlarken, projenin kadrosunda yer alacak diğer isimler için görüşmeler de halen sürüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Tolgahan Sayışman, Elveda Rumeli dizisindeki Mustafa rolüyle geniş kitlelere tanındı.
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Sonunda Tolgahan Sayışman'ın izleyici karşısına çıkacağı yeni dizisi belli oldu!
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