Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında? Aras Bulut İynemli Neden Gözaltına Alındı?

Mühendislik fakültesinden mezun olan İynemli, kariyerini oyunculuk üzerine kurarak ekranların tanınan isimlerinden biri oldu.

Aras Bulut İynemli Hangi Üniversiteden Mezun?

Oyuncuğuyla tanınsa da Aras Bulut İynemli, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde eğitim aldı ve mezun oldu. Oyunculuğa yönelmesinin ardından üniversitedeki eğitimini tamamlayarak kariyerini oyunculuk üzerine kurdu.

Aras Bulut İynemli Oyunculuğa Nasıl Başladı?

Aras Bulut İynemli'nin oyunculuk kariyeri 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle başladı. Dizide Mete Akarsu karakterini canlandıran İynemli, bu rolle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Mete karakterinin ardından farklı projelerde rol alan oyuncu, televizyon dünyasında kendisine sağlam bir yer edinmeye başladı.