article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında? Aras Bulut İynemli Neden Gözaltına Alındı?

Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında? Aras Bulut İynemli Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 08:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Mete karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Aras Bulut İynemli, İçerde, Çukur ve Deha gibi yapımlarla kariyerini sürdürdü. Peki Aras Bulut İynemli kimdir, oyunculuğa nasıl başladı ve hangi yapımlarda rol aldı? Neden gözaltına alındı? 

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aras Bulut İynemli Kimdir?

Aras Bulut İynemli Kimdir?

Aras Bulut İynemli, 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde eğitim gördükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gördü. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce farklı reklam projelerinde yer alan İynemli, 2010 yılında ekranlara gelen bir diziyle oyunculuk dünyasına adım attı.

Kısa sürede dikkat çeken oyuncu, ilerleyen yıllarda televizyon ve sinema projelerinde farklı karakterlere hayat verdi. 

Aras Bulut İynemli Kaç Yaşında?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde dünyaya geldi. Yani ünlü oyuncu 2026 yılı itibarıyla 36 yaşında.

Aras Bulut İynemli Nereli?

Aras Bulut İynemli İstanbul doğumlu. Eğitim hayatını da İstanbul'da sürdüren oyuncu, kariyer hayatına da de burada başladı.

Aras Bulut İynemli Kariyer Hayatı

Aras Bulut İynemli Kariyer Hayatı

Mühendislik fakültesinden mezun olan İynemli, kariyerini oyunculuk üzerine kurarak ekranların tanınan isimlerinden biri oldu.

Aras Bulut İynemli Hangi Üniversiteden Mezun?

Oyuncuğuyla tanınsa da Aras Bulut İynemli, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde eğitim aldı ve mezun oldu. Oyunculuğa yönelmesinin ardından üniversitedeki eğitimini tamamlayarak kariyerini oyunculuk üzerine kurdu.

Aras Bulut İynemli Oyunculuğa Nasıl Başladı?

Aras Bulut İynemli'nin oyunculuk kariyeri 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle başladı. Dizide Mete Akarsu karakterini canlandıran İynemli, bu rolle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Mete karakterinin ardından farklı projelerde rol alan oyuncu, televizyon dünyasında kendisine sağlam bir yer edinmeye başladı.

Aras Bulut İynemli'nin Rol Aldığı Yapımlar

Aras Bulut İynemli'nin Rol Aldığı Yapımlar

Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki ile başlayan oyunculuk kariyerinde İçerde, Çukur ve Deha gibi sevilen dizilerde rol aldı. Sinemada ise 7. Koğuştaki Mucize ve Atatürk 1881-1919 gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı. İşte, rol aldığı yapımlar: 

Aras Bulut İynemli'nin Oynadığı Diziler

  • Arka Sokaklar – Şener

  • Öyle Bir Geçer Zaman ki – Mete Akarsu

  • Muhteşem Yüzyıl – Şehzade Bayezid

  • Maral: En Güzel Hikayem – Sarp Altan

  • İçerde – Umut Yılmaz / Mert Karadağ

  • Çukur – Yamaç Koçovalı

  • Çarpışma – Yamaç Koçovalı (konuk oyuncu)

  • Deha – Devran Karan

  • Eve Giden Yol – Kemal

Aras Bulut İynemli'nin Oynadığı Filmler

  • Mahmut ile Meryem – Mahmut

  • Tamam mıyız? – İhsan

  • Martıların EfendisiTaksi şoförü

  • 7. Koğuştaki Mucize – Memo

  • Atatürk 1881-1919Mustafa Kemal Atatürk

  • Atatürk II 1881-1919 – Mustafa Kemal Atatürk

Aras Bulut İynemli Neden Gözaltına Alındı?

Aras Bulut İynemli Neden Gözaltına Alındı?

Aras Bulut İynemli, 18 Eylül 2026'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüpheliler hakkında yürütülüyor.

Bu kapsamda 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifadelerinin alınmasına yönelik talimat verildi. Ancak Aras Bulut İynemli'nin soruşturma kapsamında hangi somut iddia nedeniyle gözaltına alındığına ilişkin şu aşamada kamuoyuna açıklanmış ayrı bir bilgi bulunmuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın