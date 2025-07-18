Nilperi Şahinkaya Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Nilperi Şahinkaya Hangi Yapımlarda Yer Aldı?
Özgün oyunculuğuyla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya; tiyatrodan diziye, dijital projelerden sinemaya uzanan çok yönlü kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kiraz Mevsimi, Aynen Aynen ve Erşan Kuneri gibi projelerdeki performansıyla hafızalara kazınan şimdilerde de Kral Kaybederse dizisindeki oyunculuğu ile dillerden düşmeyen başarılı oyuncu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detayları birlikte inceleyelim.
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Nilperi Şahinkaya Kimdir?
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Nilperi Şahinkaya Kariyer Başlangıcı
Nilperi Şahinkaya Özel Hayatı
Nilperi Şahinkaya Güncel Projeleri
Nilperi Şahinkaya’nın Yer Aldığı Yapımlar
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