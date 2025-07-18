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Nilperi Şahinkaya Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Nilperi Şahinkaya Hangi Yapımlarda Yer Aldı?

Nilperi Şahinkaya Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Nilperi Şahinkaya Hangi Yapımlarda Yer Aldı?

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 13:06

Özgün oyunculuğuyla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya; tiyatrodan diziye, dijital projelerden sinemaya uzanan çok yönlü kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kiraz Mevsimi, Aynen Aynen ve Erşan Kuneri gibi projelerdeki performansıyla hafızalara kazınan şimdilerde de Kral Kaybederse dizisindeki oyunculuğu ile dillerden düşmeyen başarılı oyuncu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detayları birlikte inceleyelim.

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Nilperi Şahinkaya Kimdir?

Nilperi Şahinkaya Kimdir?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 doğumlu ve şu an (2025) 37 yaşında. Boyu 1.68. Aslen Hataylı olan Nilperi, diplomat bir babanın kızı olarak Senegal’in Dakar şehrinde dünyaya gelmiş. Çocukluğu Paris ve Bern gibi farklı ülkelerde geçmiş, bu da ona hem dil hem de kültürel açıdan bambaşka bir perspektif kazandırmış. Türkiye’ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuş. Nilperi şu anda aktif olarak oyunculuk yapıyor; hem tiyatroda hem de ekranlarda güçlü duruşu ve enerjisiyle öne çıkan isimlerden biri.

Nilperi Şahinkaya Kariyer Başlangıcı

Nilperi Şahinkaya Kariyer Başlangıcı

Nilperi Şahinkaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Eğitim süreci boyunca sahne sanatlarına olan ilgisiyle öne çıktı ve daha öğrenciyken profesyonel oyunculuk dünyasına adım attı. Kariyerine 2010 yılında yayınlanan günlük dizi “Deniz Yıldızı” ile başladı. Bu projede canlandırdığı Hande karakteriyle dikkat çekti ve kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Aldığı sağlam tiyatro eğitimi ve çok kültürlü geçmişi, onu hem sahnede hem kamera karşısında özgün ve güçlü bir oyuncu haline getirdi. Bu başlangıç, Nilperi’nin uzun soluklu oyunculuk kariyerinin ilk adımı oldu.

Nilperi Şahinkaya Özel Hayatı

Nilperi Şahinkaya Özel Hayatı

Nilperi Şahinkaya özel hayatında genelde sakin ve kendi halinde biri olarak biliniyor. Uzun yıllar heykeltıraş Emre Yusufi ile bir ilişkisi vardı ama 2024’te yollarını ayırdılar. Şu an hayatında biri var mı bilinmiyor çünkü bu konularda bayağı sıkı davranıyor. Bol bol seyahat ediyor, sanatla iç içe yaşıyor ve enerjisini işine veriyor diyebiliriz. Ayrıca Nilperi İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca'yı çok akıcı konuşuyor.

Nilperi Şahinkaya Güncel Projeleri

Nilperi Şahinkaya Güncel Projeleri

Nilperi, 2025’te Star TV’de yayınlanan “Kral Kaybederse” adlı dizide Özlem karakterini canlandırdı ancak 16. bölüm itibarıyla kadrodan ayrıldı. Zaman kaybetmeden beyaz perdeye dönen oyuncu, 7 Haziran’dan itibaren çekimlerine başlanan “Gelin Takımı 2” filminde Deniz karakterine hayat veriyor

Nilperi Şahinkaya’nın Yer Aldığı Yapımlar

Nilperi Şahinkaya’nın Yer Aldığı Yapımlar

Televizyon Dizileri

  • Deniz Yıldızı (2009–2010):  Hande 

  • Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010–2013): Mesude

  • Kayıp (2013–2014): Defne ve Sedef 

  • Kiraz Mevsimi (2014–2015): Şeyma 

  • N’olur Ayrılalım (2016): Temmuz

  • Bu Şehir Arkandan Gelecek (2017): Aslı 

  • Kuzgun (2019): Güneş 

  • Yeni Hayat (2020): Nevin

  • Yasak Elma (2021): Cansu Yıldırım

  • Senden Önce (2024): Sahra 

  • Kral Kaybederse (2025): Özlem 

Dijital Diziler

  • Yaşamayanlar (2018): Melisa 

  • Aynen Aynen (2019–2021): Başrol Nil 

  • Nasıl Fenomen Oldum (2022): Ala Ayar 

  • Erşan Kuneri (2022–): Seyyal Par 

  • Derin Mor (2023): Melek 

Sinema ve Tv Filmleri

  • Benim Babam Bir Melek (2017): Sandra

  • Deli Aşk (2017): Melodi 

  • Karakomik Filmler (2019): Jaclyn 

  • Do Not Disturb (2023):  Peri 

  • Gelin Takımı (2024): Deniz 

  • Gelin Takımı 2 (2025 – çekim aşamasında): Deniz 

Tiyatrolar

  • Kim Korkar Hain Kurttan? (2013–2015)

  • Ayrıca Bilkent döneminden itibaren sahne deneyimleri mevcut .

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Nilperi Şahinkaya Ödülleri

Nilperi Şahinkaya Ödülleri

Nilperi Şahinkaya, oyunculuğuyla sadece izleyicilerin değil, jürilerin de takdirini kazanmış bir isim. Tiyatro kariyerinin başlarında, 2005 yılında Tevfik d’Or Tiyatro Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Ertesi yıl ise aynı festivalde Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü’ne layık görüldü. 2019 yılında ise Craft Tiyatro’da sahnelediği “Kalp” oyunundaki performansıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi. Ayrıca Afife Tiyatro Ödülleri ve Altın Kelebek gibi prestijli törenlerde de adaylıkları bulunuyor.

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Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
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