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Sevdiğim Sensin Dizisi Konusu Ne? Sevdiğim Sensin Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

Sevdiğim Sensin Dizisi Konusu Ne? Sevdiğim Sensin Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

dizi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 15:33

Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizide, Rojda’yla yolları kesişen Erkan’ın hayatındaki büyük değişim konu ediliyor. Gökçen Usta’nın yönettiği, Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı bu etkileyici hikâyeye Yılmaz Kunt da Koray karakteriyle dahil oldu. Yayın platformu henüz açıklanmayan diziye birlikte göz atıyoruz!

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Sevdiğim Sensin Dizisi Konusu

Sevdiğim Sensin Dizisi Konusu

“Sevdiğim Sensin”, Ağrı’da başlayıp İstanbul’a uzanan duygusal bir aşk hikâyesini anlatıyor. Aldur Holding’in varisi Erkan, askerlik yaptığı sırada yaşadığı büyük bir deprem sonrası hayatını Rojda sayesinde kurtarıyor. Bu olay, Erkan’ın tüm hayatını ve bakış açısını değiştiren bir dönüm noktasına dönüşüyor. Farklı dünyalardan gelen Erkan ve Rojda’nın yolları kesişince, aralarındaki bağ her şeye rağmen güçleniyor. Aile baskısı, kültürel farklılıklar ve geçmişin izleriyle dolu bu hikâyede ikili, hem birbirlerini hem de kendilerini keşfetmeye başlıyor.

Sevdiğim Sensin Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Sevdiğim Sensin Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Sevdiğim Sensin dizisinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir yer alıyor. Aytaç Şaşmaz, Aldur Holding’in veliahtı Erkan karakterini canlandırırken; Helin Kandemir ise onun hayatını kurtaran Rojda’ya hayat veriyor. Erkan’ın babası Esat karakteriyle Hüseyin Avni Danyal, annesi Fatoş rolüyle Özlem Conker, abisi Tahir rolüyle ise Cihat Süvarioğlu kadroda yer alıyor. Diziye sonradan katılan Yılmaz Kunt ise Erkan’ın İstanbul’daki yakın arkadaşı Koray karakterini canlandıracak. Her biri güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken bu isimler, dizinin merkezindeki dramatik hikâyeyi ekrana taşıyacak.

Sevdiğim Sensin Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Sevdiğim Sensin Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Sevdiğim Sensin dizisi, 2025 yaz sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni bir yapım. Ay Yapım imzalı dizinin ilk sezonu için hazırlıklar sürerken, kaç bölümden oluşacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çekimleri devam eden diziyle ilgili bölüm sayısı, yayın takvimi ve yayınlanacağı kanal, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Sevdiğim Sensin Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Sevdiğim Sensin Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Sevdiğim Sensin dizisi, gerçek bir hikâyeden uyarlanmamıştır; tamamen kurgu bir senaryoya dayanmaktadır.

Sevdiğim Sensin Benzeri Diziler

Sevdiğim Sensin Benzeri Diziler

Sevdiğim Sensin dizisinin konusunu sevenler, benzer temalara sahip “Gönül Dağı”, “Kardeşlerim”, “Yürek Çıkmazı”, “Benim Adım Melek”, “Kasaba Doktoru” ve “Yargıgibi yapımları da ilgiyle izleyebilir. Bu diziler de duygusal yoğunluk, güçlü karakterler ve içten hikâyeleriyle öne çıkıyor.

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Ceyda
Ceyda
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