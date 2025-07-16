Sevdiğim Sensin Dizisi Konusu Ne? Sevdiğim Sensin Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

“Sevdiğim Sensin”, Ağrı’da başlayıp İstanbul’a uzanan duygusal bir aşk hikâyesini anlatıyor. Aldur Holding’in varisi Erkan, askerlik yaptığı sırada yaşadığı büyük bir deprem sonrası hayatını Rojda sayesinde kurtarıyor. Bu olay, Erkan’ın tüm hayatını ve bakış açısını değiştiren bir dönüm noktasına dönüşüyor. Farklı dünyalardan gelen Erkan ve Rojda’nın yolları kesişince, aralarındaki bağ her şeye rağmen güçleniyor. Aile baskısı, kültürel farklılıklar ve geçmişin izleriyle dolu bu hikâyede ikili, hem birbirlerini hem de kendilerini keşfetmeye başlıyor.