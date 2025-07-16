Sevdiğim Sensin Dizisi Konusu Ne? Sevdiğim Sensin Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar
Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizide, Rojda’yla yolları kesişen Erkan’ın hayatındaki büyük değişim konu ediliyor. Gökçen Usta’nın yönettiği, Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı bu etkileyici hikâyeye Yılmaz Kunt da Koray karakteriyle dahil oldu. Yayın platformu henüz açıklanmayan diziye birlikte göz atıyoruz!
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Sevdiğim Sensin Dizisi Konusu
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Sevdiğim Sensin Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
Sevdiğim Sensin Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?
Sevdiğim Sensin Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?
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