The Sandman Dizisinin Konusu Nedir? The Sandman Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dizinin en güçlü ve popüler yanlarından biri, karakterlerin hem görsel hem de ruhsal olarak çizgi romanlara sadık şekilde yansıtılmış olması. Rüyaların efendisi, soğuk ama bir o kadar da derin bir karakter olan Dream’i Tom Sturridge canlandırıyor. En büyük tehdidi olan, dünyaya kaçmış bir kâbus olan The Corinthian rolünde ise Boyd Holbrook var; oldukça karanlık ve rahatsız edici bir figür. Dream’in kardeşi Death, yani Ölüm karakteri, Kirby Howell-Baptiste tarafından sevecen ve sakin bir şekilde canlandırılıyor. Lucifer Morningstar rolünde Gwendoline Christie, cehennemin karizmatik ve güçlü hükümdarı olarak karşımıza çıkıyor. Dream’in krallığında ona en sadık kalan karakterlerden Lucienne ise Vivienne Acheampong tarafından canlandırılıyor.

Dizide ayrıca entrikacı Desire (Mason Alexander Park) ve onun ikizi Despair (Donna Preston) gibi diğer Endless kardeşler de önemli bir yer tutuyor. Yan rollerde Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee) ve Charles Dance (Roderick Burgess) gibi isimler de hikâyeye farklılık katıyor.