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The Sandman Dizisinin Konusu Nedir? The Sandman Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

The Sandman Dizisinin Konusu Nedir? The Sandman Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi Netflix
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 10:55

Farklı bir fantastik hikayeye sahip olan The Sandman'in konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kaç sezon ve nerede yer alıyor? Birlikte detaylı inceleyelim.

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The Sandman Dizisi Konusu

The Sandman Dizisi Konusu

Hayal ile gerçek arasındaki çizginin neredeyse tamamen silindiği karanlık ve büyüleyici bir evrende geçen The Sandman, rüyaların efendisi Dream’in (Morpheus’un) başından geçenleri anlatıyor. Yüzyıllık bir esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan Dream, kendi krallığı olan Düşler Diyarının harap olduğunu fark eder. Kaybolan güç nesnelerini bulmak, kaçak kâbusları yakalamak ve evrenin dengesini yeniden sağlamak zorundadır. 

Ancak bu yolculuk sadece rüyalarla sınırlı değildir. Dream, kendi geçmişiyle, ölümlü dünyayla ve sonsuz kardeşleriyle yüzleşirken, izleyiciyi zaman, ölüm, arzu ve umutsuzluk gibi temaların iç içe geçtiği derin bir evrenin içine sürükler.

The Sandman Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

The Sandman Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Dizinin en güçlü ve popüler yanlarından biri, karakterlerin hem görsel hem de ruhsal olarak çizgi romanlara sadık şekilde yansıtılmış olması. Rüyaların efendisi, soğuk ama bir o kadar da derin bir karakter olan Dream’i Tom Sturridge canlandırıyor. En büyük tehdidi olan, dünyaya kaçmış bir kâbus olan The Corinthian rolünde ise Boyd Holbrook var; oldukça karanlık ve rahatsız edici bir figür. Dream’in kardeşi Death, yani Ölüm karakteri, Kirby Howell-Baptiste tarafından sevecen ve sakin bir şekilde canlandırılıyor. Lucifer Morningstar rolünde Gwendoline Christie, cehennemin karizmatik ve güçlü hükümdarı olarak karşımıza çıkıyor. Dream’in krallığında ona en sadık kalan karakterlerden Lucienne ise Vivienne Acheampong tarafından canlandırılıyor.

Dizide ayrıca entrikacı Desire (Mason Alexander Park) ve onun ikizi Despair (Donna Preston) gibi diğer Endless kardeşler de önemli bir yer tutuyor. Yan rollerde Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee) ve Charles Dance (Roderick Burgess) gibi isimler de hikâyeye farklılık katıyor.

The Sandman Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

The Sandman Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

The Sandman dizisi 1. sezon 10 bölüm, 2. sezon da 6 bölüm (şimdilik) olmak üzere 16 bölümden oluşuyor. Sürpriz bölümlerin gelebileceği söyleniyor fakat henüz bu konuda bir kesinlik yok.

The Sandman Dizisi Yayın Platformu, The Sandman Nereden İzleyebilirim?

The Sandman Dizisi Yayın Platformu, The Sandman Nereden İzleyebilirim?

The Sandman dizisini Netflix'ten izleyebilirsiniz. 2. Sezonun 2. kısmı 24 Temmuz'da yayınlanacak.

The Sandman Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

The Sandman Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

The Sandman dizisi tamamen kurgu bir hikâyeye dayanıyor. 

Neil Gaiman’ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan bu dizi, rüyalar, ölüm, arzu gibi soyut kavramların insan formunda canlandırıldığı fantastik bir evrende geçiyor.

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The Sandman Dizisi Benzeri Diziler

The Sandman Dizisi Benzeri Diziler

The Sandman severlerin izleyebileceği diziler: Good Omens, American Gods, Lucifer, Penny Dreadful, The Witcher ve His Dark Materials.

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Ceyda
Ceyda
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