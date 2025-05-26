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Kore Uyarlamasında Buluşacaklar: Hande Erçel ve Barış Arduç Yeni Sezonda ATV Dizisinde Rol Alacak!

Kore Uyarlamasında Buluşacaklar: Hande Erçel ve Barış Arduç Yeni Sezonda ATV Dizisinde Rol Alacak!

Barış Arduç Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.05.2025 - 23:53

Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerlikleri Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla adlı yapımlarda izleyicide büyük bir hayranlık uyandırmıştı. Ana akımda da birlikte iş yapmaları istenen ikili sonunda bir anlaşmaya vardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel ve Barış Arduç ATV'de yayınlanacak Kore uyarlaması dizide yeniden bir araya geliyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
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Hande Erçel ve Barış Arduç sezonun en çok konuşulan ikilisi oldular.

Hande Erçel ve Barış Arduç sezonun en çok konuşulan ikilisi oldular.

Önce Rüzgara Bırak filminde ardından Aşkı Hatırla adlı dizide bir araya gelen ikilinin uyumu o kadar beğenildi ki ana akım için de izleyiciler büyük bir ısrarda bulundular. Yeni bir projede buluşup buluşmayacakları merak konusu olan ikiliden harika bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hande Erçel ve Barış Arduç Kore dizisi "Queen Of Tears”in uyarlamasında buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hande Erçel ve Barış Arduç Kore dizisi "Queen Of Tears”in uyarlamasında buluşacak.

Heyecan uyandıran habere göre ikilinin dizisi ATV'de yayınlanacak. Dilara Pamuk'un yazıp Engin Erden'in yöneteceği dizinin senaryo ekibinde Doğacan Güneş Perkün, Elif Öner, Ezel Bıldırcın, İrem Pelin Sönmezer gibi isimler yer alıyor. Şimdiden tuttuk bu diziyi!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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