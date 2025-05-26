Kore Uyarlamasında Buluşacaklar: Hande Erçel ve Barış Arduç Yeni Sezonda ATV Dizisinde Rol Alacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerlikleri Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla adlı yapımlarda izleyicide büyük bir hayranlık uyandırmıştı. Ana akımda da birlikte iş yapmaları istenen ikili sonunda bir anlaşmaya vardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel ve Barış Arduç ATV'de yayınlanacak Kore uyarlaması dizide yeniden bir araya geliyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Hande Erçel ve Barış Arduç sezonun en çok konuşulan ikilisi oldular.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hande Erçel ve Barış Arduç Kore dizisi "Queen Of Tears”in uyarlamasında buluşacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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