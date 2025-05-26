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MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Serpme Kahvaltı Fiyatı Gündem Oldu

MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Serpme Kahvaltı Fiyatı Gündem Oldu

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.05.2025 - 19:03

MasterChef'in sert mizaçlı ama çok sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya son dönemde sık sık restoranındaki fiyatlarla gündem oluyor. Restorandaki bazı yemeklerin fiyatlarının ardından geçtiğimiz günlerde de domates salatasının fiyatı konuşulmuştu. Bu kez de bir kullanıcı Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltıyı ve fiyatını paylaştı.

Kaynak: Gezi Mekan Rehberi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKB88AVMwpB/
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Yeni sezon çekimleri başlayan MasterChef büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yeni sezon çekimleri başlayan MasterChef büyük bir heyecanla bekleniyor.

Benim gibi MasterChef sezonunu sabırsızlıkla bekleyenlerdenseniz kavuşmamızın yakın olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. Çekimlerine başlanan program, Survivor'ın sona ermesinin ardından izleyiciyle buluşacak.

MasterChef'in sert mizaçlı olmasına rağmen pamuk kalpli jürisi Mehmet Yalçınkaya da yeni sezona hazır.

MasterChef'in sert mizaçlı olmasına rağmen pamuk kalpli jürisi Mehmet Yalçınkaya da yeni sezona hazır.

Her ne kadar jüride değişiklikler olacağı iddia edilse de Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeni sezonda da MasterChef jürisi olarak devam edecekler. Hatta heyecanla beklenen sezon öncesi şefler sık sık gündem olmaya başladı bile. Mehmet Şef ise mekanındaki fiyatlarla konuşulur oldu.

Instagram'da Gezi Mekan Rehberi adlı sayfa, Mehmet Şef'in Myk Restoran adlı mekanından kahvaltı paylaşımı yaptı.

Instagram'da Gezi Mekan Rehberi adlı sayfa, Mehmet Şef'in Myk Restoran adlı mekanından kahvaltı paylaşımı yaptı.

Yapılan paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltının fiyatı da yer aldı. Kişi başı 900 TL olan serpme kahvaltı ücretini kimileri uygun bulurken, kimileri ise fazlasıyla pahalı buldu. 

Not: Fiyata portakal suyu ve menemen dahil değil.

Önce o videoyu birlikte izleyelim:

Şimdi de yorumlara bir göz atalım:

Şimdi de yorumlara bir göz atalım:
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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