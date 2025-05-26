MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Serpme Kahvaltı Fiyatı Gündem Oldu
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKB88AVMwpB/
MasterChef'in sert mizaçlı ama çok sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya son dönemde sık sık restoranındaki fiyatlarla gündem oluyor. Restorandaki bazı yemeklerin fiyatlarının ardından geçtiğimiz günlerde de domates salatasının fiyatı konuşulmuştu. Bu kez de bir kullanıcı Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltıyı ve fiyatını paylaştı.
Kaynak: Gezi Mekan Rehberi
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Yeni sezon çekimleri başlayan MasterChef büyük bir heyecanla bekleniyor.
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MasterChef'in sert mizaçlı olmasına rağmen pamuk kalpli jürisi Mehmet Yalçınkaya da yeni sezona hazır.
Instagram'da Gezi Mekan Rehberi adlı sayfa, Mehmet Şef'in Myk Restoran adlı mekanından kahvaltı paylaşımı yaptı.
Önce o videoyu birlikte izleyelim:
Şimdi de yorumlara bir göz atalım:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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