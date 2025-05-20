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MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Domates Salatası Fiyatı Şoke Etti

MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Domates Salatası Fiyatı Şoke Etti

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.05.2025 - 13:35

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ankara'da yeni bir restoran açtı. TikTok kullanıcısı @fromsevde, Mehmet Şef'in yeni restoranına gidip fiyatlar hakkında bilgilendirme yaptı. TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede gündem olurken en çok tepki 'Domates Salatası' fiyatına geldi.

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MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı muhakkak tanırsınız.

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı muhakkak tanırsınız.

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanıdığımız Mehmet Şef, tatlı-sert mizacıyla kısa sürede seyircinin sempatisini toplamıştı. MasterChef jüriliğine devam ederken bir yandan restoran işletmeciliği yapan Mehmet Şef, son olarak Ankara'da yeni bir mekan açtı.

Alaz isimli mekanı şimdiden merak yaratırken TikTok kullanıcısı @fromsevde, Mehmet Yalçınkaya'nın yeni mekanına gidip fiyatlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Mehmet Şef'in restoranındaki domates salatası fiyatı 400 TL!

Mehmet Şef'in restoranındaki domates salatası fiyatı 400 TL!

TikTok kullanıcısı, Mehmet Şef'in restoranında yediği tüm yiyeceklerin fiyatını paylaşsa da gözler 400 TL fiyat biçilen domates salatasına dikildi. Ankara'nın meşhur Ayaş domatesinden yapılan salatanın fiyatı kısa sürede tepki çekti. 

Peki siz Mehmet Şef'in domates salatası fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki diğer yemeklerin fiyatları şu şekilde:

Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki diğer yemeklerin fiyatları şu şekilde:

Roka Tahin Tulum Salata: 450 TL

Tütsülü Alabalık: 900 TL

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Çılbır Piyazı: 550 TL

Serçedili Erişte/ Antrikot: 1200 TL

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Kuzu Sırt/ Karides: 1550 TL

Kağıt Helva: 600 TL

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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