MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki Domates Salatası Fiyatı Şoke Etti
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ankara'da yeni bir restoran açtı. TikTok kullanıcısı @fromsevde, Mehmet Şef'in yeni restoranına gidip fiyatlar hakkında bilgilendirme yaptı. TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede gündem olurken en çok tepki 'Domates Salatası' fiyatına geldi.
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MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı muhakkak tanırsınız.
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Mehmet Şef'in restoranındaki domates salatası fiyatı 400 TL!
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki diğer yemeklerin fiyatları şu şekilde:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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