Eski Şampiyona Veda: Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi Akşamı Kim Elendi?
Survivor'da finale az bir zaman kala üst üste vedalar yaşanmaya başladı. Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi akşamı bir isim daha elendi. Yarışmaya veda eden sevilen yarışmacı herkesi hüzünlendirdi. Doğrusunu isterseniz, sevenleri onun elenmesini hiç beklemiyordu. İşte, Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi elenen o isim...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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