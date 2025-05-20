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Eski Şampiyona Veda: Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi Akşamı Kim Elendi?

Eski Şampiyona Veda: Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi Akşamı Kim Elendi?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.05.2025 - 09:01

Survivor'da finale az bir zaman kala üst üste vedalar yaşanmaya başladı. Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi akşamı bir isim daha elendi. Yarışmaya veda eden sevilen yarışmacı herkesi hüzünlendirdi. Doğrusunu isterseniz, sevenleri onun elenmesini hiç beklemiyordu. İşte, Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi elenen o isim...

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Survivor düellolarında yeni sisteme geçildi.

Survivor düellolarında yeni sisteme geçildi.

Artık oyunlar kadın-erkek karışık oynanırken dün akşam (19 Mayıs) oynanan düelloda Hikmet, Aycan, Meryem ve İsmail'in karşılaşmasını izledik.

Artık 8 atışın olduğu düelloda Hikmet, ilk turda Meryem'i yenerken Aycan, eski şampiyonlardan İsmail'e karşı üstünlük sağlayarak potadan kurtuldu.

Meryem ve İsmail düellosunun kazananı Meryem oldu!

Meryem ve İsmail düellosunun kazananı Meryem oldu!

İsmail Balaban, 19 Mayıs günü Survivor'a veda eden yarışmacı oldu.

İsmail gözyaşlarına boğuldu.

İsmail gözyaşlarına boğuldu.

Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan İsmail Balaban, 'Odak noktasında biraz sıkıntım vardı. Son dönemlerde özellikle... Kendi içimde gelgitler yaşıyordum. Dolmuşluklar... Kendi sınırlarımda gezmeye başladım, tehlikeli sınırlarda... Düelloda yüzde yüzümü verdim desem yalan olur. Kafamda farklı gerginlikler vardı. Survivor çok zor bir yer. Ekran başındaki izleyenlerin anlayamayacağı kadar zor bir yer.' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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