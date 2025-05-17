Sen Anlat Karadeniz senaristlerinden yeni Karadeniz dizisi geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin senaristlerinden Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Yılmaz yine bir Karadeniz dizisi yazacak.

OGM Pictures tarafından Star TV için hazırlanacak olan dizinin ismi “Taşacak Ha Bu Deniz” olurken dizinin oyuncu kadrosu için çalışmalara başlandı.

Altuntaş'ın haberine göre yeni Karadeniz dizisinde iki düşman aile olan Furtuna ve Koçariler ile Yunan Eleni’nin hikâyesi etkileyici bir dille ele alınacak.