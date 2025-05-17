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Sen Anlat Karadeniz Senaristlerinden Yeni Karadeniz Dizisi Geliyor

Sen Anlat Karadeniz Senaristlerinden Yeni Karadeniz Dizisi Geliyor

Sen Anlat Karadeniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.05.2025 - 00:20

2018'de yayınlanan Karadeniz dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Sen Anlat Karadeniz senaristleri Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Yılmaz yine bir Karadeniz dizisi kaleme alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2018-2019 yılları arasında atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'i muhakkak hatırlarsınız.

2018-2019 yılları arasında atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'i muhakkak hatırlarsınız.

Yayınlandığı dönem reytingleri altüst eden dizi seyirciden fazlasıyla rağbet görmüştü. 3 sezon süren dizi bitmesine rağmen sosyal medyada hala konuşulurken Birsen Altuntaş, Sen Anlat Karadeniz senaristlerinin yeni projesini duyurdu.

Sen Anlat Karadeniz senaristlerinden yeni Karadeniz dizisi geliyor!

Sen Anlat Karadeniz senaristlerinden yeni Karadeniz dizisi geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin senaristlerinden Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Yılmaz yine bir Karadeniz dizisi yazacak.

OGM Pictures tarafından Star TV için hazırlanacak olan dizinin ismi “Taşacak Ha Bu Deniz” olurken dizinin oyuncu kadrosu için çalışmalara başlandı.

Altuntaş'ın haberine göre yeni Karadeniz dizisinde iki düşman aile olan Furtuna ve Koçariler ile Yunan Eleni’nin hikâyesi etkileyici bir dille ele alınacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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