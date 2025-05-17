Sen Anlat Karadeniz Senaristlerinden Yeni Karadeniz Dizisi Geliyor
2018'de yayınlanan Karadeniz dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Sen Anlat Karadeniz senaristleri Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Yılmaz yine bir Karadeniz dizisi kaleme alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2018-2019 yılları arasında atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'i muhakkak hatırlarsınız.
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Sen Anlat Karadeniz senaristlerinden yeni Karadeniz dizisi geliyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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