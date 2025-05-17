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Survivor'da Adem'i Kıskanan Aycan'ın Sözleri Aşk İddialarını Güçlendirdi!

Survivor'da Adem'i Kıskanan Aycan'ın Sözleri Aşk İddialarını Güçlendirdi!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.05.2025 - 20:21

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Adem ve Aycan arasında aşk yaşandığı iddiaları devam ediyor. İkili yarışma boyunca yakın tavırlarıyla dikkat çekerken bu defa radara Aycan'ın Adem'i kıskanması takıldı. Adem'in Ayşe'yi öpmesini kıskanan Aycan, oyun esnasında Adem'e fena trip attı.

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Survivor'ın iki iddialı ismi Adem ve Aycan'ı muhakkak tanırsınız.

Survivor'ın iki iddialı ismi Adem ve Aycan'ı muhakkak tanırsınız.

Survivor 2025'in şampiyonluk en iddialı isimlerinden olan Adem, yarışmanın başından yer devam ederken Aycan, Almanya'daki Exatlon'un final yapmasıyla yedeklerden yarışmaya dahil oldu.

Aycan'ın gelişiyle beraber Adem'le yakınlaşması zaten dikkatli seyircinin radarına takılırken Adem'in 'Sarı fırtınam' demesiyle bu iddialar epey kuvvetlenmişti. Fakat aşk iddialarına son noktayı yarışmacılardan Asena koymuştu.

Survivor'dan elenen Asena, “Teknede oturacak iki yer vardı. Yerde oturamadığım için birinde ben, diğerinde Adem oturuyordu. Tekneye geldik, Adem ilkokul çocuğu gibi çantasını koydu. Ne oldu dedim, Aycan oturacak dedi. İnanılmaz bozuldum. Yol boyunca ağladım.“ deyip, Adem'in Aycan'a özel ilgisi olduğunu itiraf etmişti.

Survivor'da şimdi de Aycan'ın Adem'e trip atmasına şahit olduk!

Survivor'da şimdi de Aycan'ın Adem'e trip atmasına şahit olduk!

Sedat ve İsmail düellosunda Adem'e Ayşe'yi yanağından öptüğü için trip atan Aycan, ayrıca 'Tercih yapıp sonra kızı kolunun altına almak mı? Hala yanağından öpmek mi?' dedi. Adem ise Aycan'a 'Çok bariz bir tercih yaptım. Bunu sen de biliyorsun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

İşte Aycan'ın Adem'i kıskandığı o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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