Geri Dönebilir mi? Uzak Şehir'de Ölen İsimden Heyecanlandıran Açıklama
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, heyecanlı hikayesiyle sezon finaline doğru ilerliyor. Her bölüm seyirciyi daha da kendine bağlayan Uzak Şehir'de ne zaman ne olacağını kestirmek zor olurken şimdi de dizide ölen isimden beklenmedik bir açıklama geldi.
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Kanal D'nin popüler aşiret dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyenimiz yok!
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Dizinin başından beri ölü bir karakter olan Boran'ın geçmiş sahnelerine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, seyirciyi heyecanlandırdı.
İşte o açıklamar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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