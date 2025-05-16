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Geri Dönebilir mi? Uzak Şehir'de Ölen İsimden Heyecanlandıran Açıklama

Geri Dönebilir mi? Uzak Şehir'de Ölen İsimden Heyecanlandıran Açıklama

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 23:02

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, heyecanlı hikayesiyle sezon finaline doğru ilerliyor. Her bölüm seyirciyi daha da kendine bağlayan Uzak Şehir'de ne zaman ne olacağını kestirmek zor olurken şimdi de dizide ölen isimden beklenmedik bir açıklama geldi.

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Kanal D'nin popüler aşiret dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyenimiz yok!

Kanal D'nin popüler aşiret dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyenimiz yok!

Efsanevi Asmalı Konak dizisiyle başlayan aşiret dizisi aşkımızı körükleyen Uzak Şehir, açık ara farkla sezonun en sevilen işi oldu. 

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın nazar değdirilesi uyumuyla da reyting rekorunu her hafta bir üst seviyeye çıkaran Uzak Şehir'de ölen bir karakter, heyecan yaratan açıklamasıyla gündem oldu. O isim ise Alya'nın kocası Boran Albora'yı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'ndan başkası değil!

Dizinin başından beri ölü bir karakter olan Boran'ın geçmiş sahnelerine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, seyirciyi heyecanlandırdı.

Dizinin başından beri ölü bir karakter olan Boran'ın geçmiş sahnelerine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, seyirciyi heyecanlandırdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kümbetlioğlu, Boran karakterinin ölmeyip diziye geri dönebileceği bir senaryonun mümkün olabildiğini 'Yönetmene bağlı, neden olmasın?' sözleriyle açıkladı.

İşte o açıklamar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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