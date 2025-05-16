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İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'de Gerçekten Araba Verilip Verilmediğini Açıkladı

İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'de Gerçekten Araba Verilip Verilmediğini Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 17:26

İlker Ayrık'ı bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir'in efsanevi sunucusu olarak hatırlıyoruz. Başarılı sunucu, Ben Bilmem Eşim Bilir'le beraber yüzlerce çifte araba ödülü dağıtsa da yarışmadan yıllar sonra bu araba ödüllerinin verilmediğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. İlker Ayrık'tan araba ödülüne dair açıklama geldi.

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Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.

Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.

İlker Ayrık'ın sunuculuğunu üstlendiği Ben Bilmem Eşim Bilir, yarışmacı olarak katılan çiftlere araba ödülü vaat ediyordu. Çiftlerin birbirinden zorlu oyunlarda yarıştığı programda bir çift büyük ödül olan arabaya alırken söz konusu yarışma büyük ödülüyle yayınlandığı dönem epey rağbet görmüştü.

Ben Bilmem Eşim Bilir'in yayınlanmasının ardından yıllar geçse de tekrar bölümleri hala çok izlenirken sosyal medyada yarışmadaki araba ödülünün aslında verilmedine dair iddialar ortaya atılmıştı.

İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Gerçekler Acıdır programında bu konu hakkında konuşan İlker Ayrık, seyircilerin arasında araba kazanan birileri olup olmadığını sordu. Bu soruya yanıt alamayan Ayrık, 'Vallahi billahi araba veriyorum' dedi.

İşte İlker Ayrık'ın Ben Bilmem Eşim Bilir açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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