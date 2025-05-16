İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'de Gerçekten Araba Verilip Verilmediğini Açıkladı
İlker Ayrık'ı bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir'in efsanevi sunucusu olarak hatırlıyoruz. Başarılı sunucu, Ben Bilmem Eşim Bilir'le beraber yüzlerce çifte araba ödülü dağıtsa da yarışmadan yıllar sonra bu araba ödüllerinin verilmediğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. İlker Ayrık'tan araba ödülüne dair açıklama geldi.
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Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.
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İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir hakkındaki iddialara yanıt verdi.
İşte İlker Ayrık'ın Ben Bilmem Eşim Bilir açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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