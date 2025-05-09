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Ortalık Epey Karışacak! Uzak Şehir'in Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

Ortalık Epey Karışacak! Uzak Şehir'in Sezon Finali Tarihi Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2025 - 17:19

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, sezonun en sürpriz işi oldu. Uzak Şehir her hafta reyting rekorunu katlarken ne zaman sezon finali yapacağı merak edilmişti. Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in sezon finali tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun tartışmasız galibi.

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun tartışmasız galibi.

Seyircinin yıllardır süren aşiret dizisi özlemini enfes bir şekilde gideren Uzak Şehir öylesine büyük bir rağbet gördü ki dizi, son 5 yılın reyting rekorunu kırdı. Uzak Şehir aldığı reyting oranlarıyla üç kategoride de rekorunu tazelemekten geri duramazken fenomen dizinin ne zaman sezon finali yapacağı ayrıca merak uyandırdı. Uzak Şehir'in sezon finali hakkında Birsen Altuntaş'tan beklenen haber geldi.

Uzak Şehir sezon finaline sayılı bölüm kaldı.

Uzak Şehir sezon finaline sayılı bölüm kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finali için haziranın ilk haftası işaret ediliyor. Altuntaş, yayınladığı haberde Uzak Şehir'in 2 Haziran günü yayınlanacak bölümle ekran molasına gireceğini açıkladı.

Altuntaş ayrıca, Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Uzak Şehir'in sezon finalinin epey sarsıcı olaylarla ekrana geleceğini belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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