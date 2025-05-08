Survivor'da Kırmızı Takım, Batuhan ve Volkan'ı Protesto Edip Arkalarını Döndü
Survivor'ın büyük finaline doğru ortalık daha da kızışmaya başladı. Özellikle mavi takımın imza attığı skandallar seyirciyi her bölüm şoke ederken bu defa kırmızı takımdan garip bir protesto geldi. Survivor fragmanında gördüğümüze göre Poyraz'ın elenmesine sebep olan Volkan ve Batuhan düellosuna kırmızı takımdan protesto geldi. Kırmızı takım yarışmacıları oyun esnasında arkalarını dönerek izleyemeyi reddettiler.
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Survivor'da şaşırtan anlar yaşanmaya devam ediyor.
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Kırmızı takımdan oyun izlememe protestosu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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