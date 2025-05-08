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Survivor'da Kırmızı Takım, Batuhan ve Volkan'ı Protesto Edip Arkalarını Döndü

Survivor'da Kırmızı Takım, Batuhan ve Volkan'ı Protesto Edip Arkalarını Döndü

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.05.2025 - 09:29

Survivor'ın büyük finaline doğru ortalık daha da kızışmaya başladı. Özellikle mavi takımın imza attığı skandallar seyirciyi her bölüm şoke ederken bu defa kırmızı takımdan garip bir protesto geldi. Survivor fragmanında gördüğümüze göre Poyraz'ın elenmesine sebep olan Volkan ve Batuhan düellosuna kırmızı takımdan protesto geldi. Kırmızı takım yarışmacıları oyun esnasında arkalarını dönerek izleyemeyi reddettiler.

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Survivor'da şaşırtan anlar yaşanmaya devam ediyor.

Survivor'da şaşırtan anlar yaşanmaya devam ediyor.

Survivor'ın büyük finaline sayılı haftalar kalırken skandallar arka arkaya patlak veriyor. Mavi takım yarışmacılarının başka evlere gidip hırsızlık yapmasından Almeda'nın set çalışanlarına şiddet uygulamasına kadar Survivor'da yarışmadan çok kaos izler olduk. Mavi takım bugüne kadarki en kaotik takımların başında gelirken geçtiğimiz hafta bir de takım içi ihanetle karşılaşmıştık. Batuhan ve Volkan'ın yaptığı ittifak sonucu Poyraz, adaya veda eden isim olmuş, Survivor seyircisi bu durum karşısında küçük dilini yutmuştu. Poyraz'ın gidişi, Almeda'nın diskalifiyesi, mavi takımın yiyecek hırsızlıkları derken kırmızı takımdan sonunda bir protesto geldi.

Kırmızı takımdan oyun izlememe protestosu!

Kırmızı takımdan oyun izlememe protestosu!

Survivor fragmanında kırmızı takımın protestosuyla karşılaştık. Erkekler düellosunda karşılaşan Batuhan ve Volkan'ı izlemeyi reddeden kırmızı takım, o anlarda arkalarını döndü. Söz konusu hamle mavi takımın epey sinirini bozdu. 

Bakalım yeni bölümde kırmızı takımın bu protestosu ne gibi kaotik olaylara sebep olacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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