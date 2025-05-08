Hudutsuz Sevda Oyuncusu, Sahipsizler Kadrosuna Transfer Oldu
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'da izlediğimiz bir oyuncu, Sahipsizler kadrosuna transfer oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'in yükselişi devam ediyor.
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Hudutsuz Sevda'dan Sahipsizler kadrosuna!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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