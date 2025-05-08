onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hudutsuz Sevda Oyuncusu, Sahipsizler Kadrosuna Transfer Oldu

Hudutsuz Sevda Oyuncusu, Sahipsizler Kadrosuna Transfer Oldu

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.05.2025 - 08:18

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'da izlediğimiz bir oyuncu, Sahipsizler kadrosuna transfer oldu. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'in yükselişi devam ediyor.

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler'in yükselişi devam ediyor.

Sezona düşük reytinglerle başlayan Sahipsizlerin ekran ömrü kısa görünse de bir anda yükseliş yaşamış ve herkesi şaşırtmıştı. Burak Berkay Akgül'ün kadroya dahil olup hikayesindeki radikal değişikiliklerle seyircinin ilgisini çeken Sahipsizler çarşamba akşamlarının ilk tercihleri arasında yer alırken sezon finaline doğru kadrosunda ciddi değişikliklere gidildi.

Hudutsuz Sevda'dan Sahipsizler kadrosuna!

Hudutsuz Sevda'dan Sahipsizler kadrosuna!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Leyla Leto karakteriyle Hudutsuz Sevda dizisinde ilk bölümden beri yer alıp geçtiğimiz haftalarda ölerek diziye veda eden Yaren Yapıcı, Sahipsizler kadrosuna dahil oldu. 

Altuntaş'ın haberine göre Yaren Yapıcı, Sahipsizler dizisinde Devran'la alakalı bir karakter olan Meryem'i canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın