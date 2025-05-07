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Müge Anlı, Gündüz Kuşağı Programlarını Eleştirenlere Sert Çıktı

Müge Anlı, Gündüz Kuşağı Programlarını Eleştirenlere Sert Çıktı

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2025 - 21:07

Son dönemde sosyal medyada gündüz kuşağının aile yapısını bozduğu ve kötü örnek olduğu yönünde sürekli tepkiler geliyor. Gündüz kuşağının en popüler isimlerinden Müge Anlı, canlı yayında bu söylemlere sert tepki gösterdi.

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Son dönemde gündüz kuşağı programları eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Son dönemde gündüz kuşağı programları eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Özellikle Müge Anlı, Esra Erol, Didem Arslan gibi programlardaki çarpık ilişkiler gündemden düşmek bilmiyor. Sosyal medyada sık sık gündüz kuşağı programlarının aile yapısını bozduğu ve kötü etkilediğine dair tepkiler gelirken bu programların kaldırılması yönünde talepler her geçen gün artıyor.

Müge Anlı'dan canlı yayında isyan geldi.

Müge Anlı'dan canlı yayında isyan geldi.

Gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden Müge Anlı, canlı yayında bu söylemlere sitem etti. Anlı, gündüz kuşağı programlarının yerine sosyal medyanın incelenmesi gerektiğini ifade etti.

İşte Müge Anlı'nın sitem dolu sözleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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