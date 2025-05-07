Müge Anlı, Gündüz Kuşağı Programlarını Eleştirenlere Sert Çıktı
Son dönemde sosyal medyada gündüz kuşağının aile yapısını bozduğu ve kötü örnek olduğu yönünde sürekli tepkiler geliyor. Gündüz kuşağının en popüler isimlerinden Müge Anlı, canlı yayında bu söylemlere sert tepki gösterdi.
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Son dönemde gündüz kuşağı programları eleştirilerin odak noktası haline geldi.
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Müge Anlı'dan canlı yayında isyan geldi.
İşte Müge Anlı'nın sitem dolu sözleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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