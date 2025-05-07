O da İzliyormuş! Hadise, Fenomen Aşiret Dizisi Uzak Şehir Setini Ziyaret Etti

Pazartesi akşamları yayınlanan dizi ilk önce gün birincisi olurken birkaç bölüm sonra reytinglerini katlayarak haftanın en çok izlenen dizisi haline geldi. Aldığı uçuk reyting oranlarıyla son 5 yılın reyting rekorunu kıran Uzak Şehir'in başarısı yadsınamazken fenomen dizi hem televizyonda hem set ortamı olarak yoğun rağbet görüyor.

Öyle ki çekimleri Mardin'de yapılan dizi için seyirciden tutun da ünlü isimlere kadar pek çok insan üşenmeden onca yol gidip Albora konağını ziyaret ediyor.