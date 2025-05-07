O da İzliyormuş! Hadise, Fenomen Aşiret Dizisi Uzak Şehir Setini Ziyaret Etti
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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, bir anda hayatımızın merkezi haline geldi.
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Uzak Şehir setine ziyaretler dur durak bilmezken son giden isim Hadise oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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