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O da İzliyormuş! Hadise, Fenomen Aşiret Dizisi Uzak Şehir Setini Ziyaret Etti

O da İzliyormuş! Hadise, Fenomen Aşiret Dizisi Uzak Şehir Setini Ziyaret Etti

Hadise
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2025 - 20:25

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir öylesine rağbet görüyor ki çok ünlü isimler üşenmeyip Mardin'e kadar girip dizi setini ziyaret ediyor. Bunlardan biri de Hadise oldu. Ünlü şarkıcı Hadise, Mardin'e kadar gidip Uzak Şehir oyuncularıyla bir araya geldi.

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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, bir anda hayatımızın merkezi haline geldi.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, bir anda hayatımızın merkezi haline geldi.

Pazartesi akşamları yayınlanan dizi ilk önce gün birincisi olurken birkaç bölüm sonra reytinglerini katlayarak haftanın en çok izlenen dizisi haline geldi. Aldığı uçuk reyting oranlarıyla son 5 yılın reyting rekorunu kıran Uzak Şehir'in başarısı yadsınamazken fenomen dizi hem televizyonda hem set ortamı olarak yoğun rağbet görüyor.

Öyle ki çekimleri Mardin'de yapılan dizi için seyirciden tutun da ünlü isimlere kadar pek çok insan üşenmeden onca yol gidip Albora konağını ziyaret ediyor.

Uzak Şehir setine ziyaretler dur durak bilmezken son giden isim Hadise oldu!

Uzak Şehir setine ziyaretler dur durak bilmezken son giden isim Hadise oldu!

Yerli dizilere olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü şarkıcı Hadise, Mardin'e kadar gidip Uzak Şehir setini ziyaret etmiş. Hadise, dizinin başrolleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'yla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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