Kızılcık Şerbeti'nde Şaşırtan Hata! Beril ve Hulki'nin Kim Olduğunu Sonunda Öğrendik
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm 2. fragmanında uzun süredir merak ettiğimiz bir şeyi öğrendik. Kıvılcım'ın takıntılı komşusu Beril ve hayali kocası Hulki'nin kimliğinden bahsediyoruz. 3. sezonun sürpriz karakterlerinden olan Beril'in kim olduğu merak konusu olurken Şerbo bunu büyük bir mantık hatası çerçevesinde açıkladı. Elbette dikkatli Kızılcık Şerbeti seyircisi bu hatayı fark etmeden geçmedi.
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en merak edilen olaylarından biri psikopat komşu Beril ve hayali kocası Hulki'ydi.
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Beril ve Hulki'yi meğer 1. sezon finalinde görmüşüz!
Hatırlamayanlar için 1. sezon finalindeki o sahneyi buraya bırakıyoruz:
Peki siz bu mantık hatasını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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