Kızılcık Şerbeti'nde Şaşırtan Hata! Beril ve Hulki'nin Kim Olduğunu Sonunda Öğrendik

100. bölüm 2. fragmanında öğrendik ki 1. sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in kaza yapmasına neden olan beyaz araçta Beril ve eşi Hulki varmış. Fragmanda Ömer'in anlattığına göre Beril doğuma giderken Kıvılcım ve Ömer nedeniyle kaza yapıyorlar ve Beril, Hulki ile bebeklerini kaybediyor.

Beril'in delirmesi bu hikayeyle açıklanabilse de buradaki esas olay 1. sezon finalinde kaza yapan tek aracın Kıvılcım ve Ömer'in arabası olması. 1. sezon finaline ışınlanan dikkatli Şerbo seyircisi, Ömer'in karşılarına çıkan beyaz araçtan kaçmak için yol çalışmasında kullanılan kumlara çarpıp takla attığını fakat beyaz aracın hemen ötede durduğunu gördü. Yani Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in hikayesini bağlamak için epey büyük bir mantık hatasına başvurulmuş.