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Kızılcık Şerbeti'nde Şaşırtan Hata! Beril ve Hulki'nin Kim Olduğunu Sonunda Öğrendik

Kızılcık Şerbeti'nde Şaşırtan Hata! Beril ve Hulki'nin Kim Olduğunu Sonunda Öğrendik

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2025 - 13:50

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm 2. fragmanında uzun süredir merak ettiğimiz bir şeyi öğrendik. Kıvılcım'ın takıntılı komşusu Beril ve hayali kocası Hulki'nin kimliğinden bahsediyoruz. 3. sezonun sürpriz karakterlerinden olan Beril'in kim olduğu merak konusu olurken Şerbo bunu büyük bir mantık hatası çerçevesinde açıkladı. Elbette dikkatli Kızılcık Şerbeti seyircisi bu hatayı fark etmeden geçmedi.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en merak edilen olaylarından biri psikopat komşu Beril ve hayali kocası Hulki'ydi.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en merak edilen olaylarından biri psikopat komşu Beril ve hayali kocası Hulki'ydi.

Kıvılcım'ın komşusu olan Beril, Kıvılcım'ı sürekli taklit ediyor ve hayali kocası Hulki'yle tartışmalarıyla seyirciyi epey ürkütüyordu. Beril'i ilk gördüğümüz andan itibaren kim olduğunu ve amacını merak etmiş olsak da öğrenmek 100. bölüme kısmet oldu.

Beril ve Hulki'yi meğer 1. sezon finalinde görmüşüz!

Beril ve Hulki'yi meğer 1. sezon finalinde görmüşüz!

100. bölüm 2. fragmanında öğrendik ki 1. sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in kaza yapmasına neden olan beyaz araçta Beril ve eşi Hulki varmış. Fragmanda Ömer'in anlattığına göre Beril doğuma giderken Kıvılcım ve Ömer nedeniyle kaza yapıyorlar ve Beril, Hulki ile bebeklerini kaybediyor.

Beril'in delirmesi bu hikayeyle açıklanabilse de buradaki esas olay 1. sezon finalinde kaza yapan tek aracın Kıvılcım ve Ömer'in arabası olması. 1. sezon finaline ışınlanan dikkatli Şerbo seyircisi, Ömer'in karşılarına çıkan beyaz araçtan kaçmak için yol çalışmasında kullanılan kumlara çarpıp takla attığını fakat beyaz aracın hemen ötede durduğunu gördü. Yani Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in hikayesini bağlamak için epey büyük bir mantık hatasına başvurulmuş.

Hatırlamayanlar için 1. sezon finalindeki o sahneyi buraya bırakıyoruz:

Peki siz bu mantık hatasını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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