TRT 1'in Sevilen Dizisi Bir Zamanlar İstanbul'a Yeni Oyuncu

Televizyon dünyası için zorlu bir gün olan cuma akşamı yayınlanmasına rağmen olumlu reyting oranları alan Bir Zamanlar İstanbul'un ikinci sezonuna şu an için kesin gözüyle bakılıyor.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'u bir araya getiren dizi 'Modern bir Köroğlu Destanı' olarak ekrana gelmeye devam ederken Birsen Altuntaş, Bir Zamanlar İstanbul için yeni bir oyuncu duyurusu yaptı.