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TRT 1'in Sevilen Dizisi Bir Zamanlar İstanbul'a Yeni Oyuncu

TRT 1'in Sevilen Dizisi Bir Zamanlar İstanbul'a Yeni Oyuncu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2025 - 09:36

TRT 1'in Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'u bir araya getiren dizisi Bir Zamanlar İstanbul kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu, Mert karakteriyle diziye dahil oluyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in sevilen işlerinden Bir Zamanlar İstanbul, cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

TRT 1'in sevilen işlerinden Bir Zamanlar İstanbul, cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Televizyon dünyası için zorlu bir gün olan cuma akşamı yayınlanmasına rağmen olumlu reyting oranları alan Bir Zamanlar İstanbul'un ikinci sezonuna şu an için kesin gözüyle bakılıyor. 

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'u bir araya getiren dizi 'Modern bir Köroğlu Destanı' olarak ekrana gelmeye devam ederken Birsen Altuntaş, Bir Zamanlar İstanbul için yeni bir oyuncu duyurusu yaptı.

Bir Zamanlar İstanbul'a dahil olan oyuncu ise Yılmaz Kunt!

Bir Zamanlar İstanbul'a dahil olan oyuncu ise Yılmaz Kunt!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yılmaz Kunt, Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Nermin karakterinin Amerika'dan gelen yeğeni Mert olarak karşımıza çıkacak.

Kunt'un dizinin 13. bölümünde kadroya dahil olması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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