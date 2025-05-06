Diskalifiye mi Olacak? Survivor'da Çalışanı Darp Eden Almeda, Acun Ilıcalı'yla Yüzleşti

'Anladığım kadarıyla siz konforlu bir evden çıkıp Batuhan'la çıkıyorsunuz' diyen Ilıcalı, 'Yani bir çanta dolduruyorsunuz. Ve çantayı da vermek istemiyorsunuz. Öncelikle çantadakiler öyle temizlik ve hijyen değil. Daha fazla bir şeyler var o çantada diye düşünüyoruz. Bizim hoşlanmadığımız şeyler de var galiba çantada. Çantayı istiyoruz vermiyorsun. Çantayla beraber de odaya giriyorsun. Sonra ilk işin duşa girmeye karar vermek oluyor. Çantayla odaya girmişsin, prodüksiyondan üç kişi peşinde. Koşa koşa giriyorsun odaya. Sana soruyorum. O anda duşa girip insanların gelmesini engellemeye çalışmak mı mantıklı? Prodüksiyon çantanın peşinde. Ben şimdi bir duş alayım demen mi mantıklı?

Ya ağır bir ceza alırsın, ya da çok ağır bir ceza alırsın, Üçüncü alternatif de seni eleyebiliriz. Benim arkadaşlardan gelen bilgilerde fiziksel temasın var'

Bunu değerlendireceğiz saldırının şiddetine bakacağız ve şiddetin durumuna göre değerlendirme yapıp eğer ciddi bir şiddet varsa seninle yollarımızı ayıracağız. Şimdi gözetim altında olacaksın. Hiçbir şekilde Survivor ortamında olmayacaksın. Yarın ya da en geç diğer gün kararımızı açıklamış olacağız.'