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Diskalifiye mi Olacak? Survivor'da Çalışanı Darp Eden Almeda, Acun Ilıcalı'yla Yüzleşti

Diskalifiye mi Olacak? Survivor'da Çalışanı Darp Eden Almeda, Acun Ilıcalı'yla Yüzleşti

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2025 - 09:16

Survivor'a yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, yarışmaya geldiğinden beri olaylardan uzak duramıyor. Sık sık diğer yarışmacılara karşı sert tavırlarıyla gündem olan Almeda, bu defa hem hırsızlık hem Survivor çalışanını darp ettiği gerekçesiyle konseye geldi. Acun Ilıcalı, Almeda'yla  diskalifiye olup olmayacağı yönünde bir konuşma yaptı.

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Survivor'ın tartışmalı yarışmacılarından Almeda, gündeme yine bomba gibi düştü.

Survivor'ın tartışmalı yarışmacılarından Almeda, gündeme yine bomba gibi düştü.

Batuhan'la birlikte bir evden yemek aldıktan sonra yakalandıkları Survivor çalışanını darp ettiği iddia edilen Almeda, son bölümde bu olaylar nedeniyle acil durum konseyine çıktı. Acun Ilıcalı'yla yüzleşen Almeda'nın yaptıkları ise kendisini diskalifiyeye götürecek cinsten.

Acun Ilıcalı, olayın iç yüzünü konseyde anlattı.

Acun Ilıcalı, olayın iç yüzünü konseyde anlattı.

'Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz.'

Almeda ise Ilıcalı'nın bu sözlerine karşı kendisini 'Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım' ifadeleriyle savundu.

Almeda diskalifiye olacak mı?

Almeda diskalifiye olacak mı?

'Anladığım kadarıyla siz konforlu bir evden çıkıp Batuhan'la çıkıyorsunuz' diyen Ilıcalı, 'Yani bir çanta dolduruyorsunuz. Ve çantayı da vermek istemiyorsunuz. Öncelikle çantadakiler öyle temizlik ve hijyen değil. Daha fazla bir şeyler var o çantada diye düşünüyoruz. Bizim hoşlanmadığımız şeyler de var galiba çantada. Çantayı istiyoruz vermiyorsun. Çantayla beraber de odaya giriyorsun. Sonra ilk işin duşa girmeye karar vermek oluyor. Çantayla odaya girmişsin, prodüksiyondan üç kişi peşinde. Koşa koşa giriyorsun odaya. Sana soruyorum. O anda duşa girip insanların gelmesini engellemeye çalışmak mı mantıklı? Prodüksiyon çantanın peşinde. Ben şimdi bir duş alayım demen mi mantıklı?

Ya ağır bir ceza alırsın, ya da çok ağır bir ceza alırsın, Üçüncü alternatif de seni eleyebiliriz. Benim arkadaşlardan gelen bilgilerde fiziksel temasın var' 

Bunu değerlendireceğiz saldırının şiddetine bakacağız ve şiddetin durumuna göre değerlendirme yapıp eğer ciddi bir şiddet varsa seninle yollarımızı ayıracağız. Şimdi gözetim altında olacaksın. Hiçbir şekilde Survivor ortamında olmayacaksın. Yarın ya da en geç diğer gün kararımızı açıklamış olacağız.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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