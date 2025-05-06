Diskalifiye mi Olacak? Survivor'da Çalışanı Darp Eden Almeda, Acun Ilıcalı'yla Yüzleşti
Survivor'a yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, yarışmaya geldiğinden beri olaylardan uzak duramıyor. Sık sık diğer yarışmacılara karşı sert tavırlarıyla gündem olan Almeda, bu defa hem hırsızlık hem Survivor çalışanını darp ettiği gerekçesiyle konseye geldi. Acun Ilıcalı, Almeda'yla diskalifiye olup olmayacağı yönünde bir konuşma yaptı.
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Survivor'ın tartışmalı yarışmacılarından Almeda, gündeme yine bomba gibi düştü.
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Acun Ilıcalı, olayın iç yüzünü konseyde anlattı.
Almeda diskalifiye olacak mı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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