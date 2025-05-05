Aracı Taklalar Atmıştı: Kaza Geçiren Berk Atan'ın Gönül Dağı'na Dönüş Tarihi Belli Oldu!
Gönül Dağı dizisinin 'Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi geçirdiği trafik kazasıyla tüm sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti. Yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu bir süre sonra durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Atan'ın Gönül Dağı dizisine ne zaman döneceği belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sevilen oyuncu Berk Atan'ın geçirdiği talihsiz trafik kazası tüm sevenlerini bir hayli korkuttu.
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Berk Atan'ın Gönül Dağı'ndaki eski partneri Gülsim Ali ise yaşadığı korkuyu açıkça anlatmıştı:
Taburcu olduktan sonra İstanbul'daki ailesinin yanına dönen Berk Atan'ın ne zaman Gönül Dağı setine geri döneceği merak konusu olmuştu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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