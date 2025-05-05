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Aracı Taklalar Atmıştı: Kaza Geçiren Berk Atan'ın Gönül Dağı'na Dönüş Tarihi Belli Oldu!

Aracı Taklalar Atmıştı: Kaza Geçiren Berk Atan'ın Gönül Dağı'na Dönüş Tarihi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 00:21

Gönül Dağı dizisinin 'Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi geçirdiği trafik kazasıyla tüm sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti. Yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu bir süre sonra durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Atan'ın Gönül Dağı dizisine ne zaman döneceği belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sevilen oyuncu Berk Atan'ın geçirdiği talihsiz trafik kazası tüm sevenlerini bir hayli korkuttu.

Sevilen oyuncu Berk Atan'ın geçirdiği talihsiz trafik kazası tüm sevenlerini bir hayli korkuttu.

Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi’nde meydana gelen kazadan sonra şoför gözaltına alınmıştı. 5 sezondur TRT 1 ekranlarının favori dizisi Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan'ın kaburga kemiklerinin kırıldığı ortaya çıkmıştı. Aracının taklalar attığı öğrenilen ünlü oyuncunun kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğuma kaldırıldığı haberi de tedirgin etmişti.

Berk Atan'ın Gönül Dağı'ndaki eski partneri Gülsim Ali ise yaşadığı korkuyu açıkça anlatmıştı:

Berk Atan'ın Gönül Dağı'ndaki eski partneri Gülsim Ali ise yaşadığı korkuyu açıkça anlatmıştı:

“Saat sanırım 2'ydi ama ben haberi daha geç aldım. Meğer kaza daha erken olmuş. Annesi Hülya Hanım'la da görüştüm. Kendisiyle zaten sık sık konuşuruz, çok da kıymet verdiğim bir insandır. Kazayı duyduktan sonra hemen aradım. Dün de yeniden görüştük. Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi geldi. Tabii ki böyle bir kazanın ardından ağrıları varmış ama genel durumu iyiymiş.”

Kazadan günler sonra Instagram hesabından 'Çok Şükür' yazdığı bir paylaşım yapan Berk Atan herkese derin bir nefes aldırmıştı.

Taburcu olduktan sonra İstanbul'daki ailesinin yanına dönen Berk Atan'ın ne zaman Gönül Dağı setine geri döneceği merak konusu olmuştu.

Taburcu olduktan sonra İstanbul'daki ailesinin yanına dönen Berk Atan'ın ne zaman Gönül Dağı setine geri döneceği merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Atan'ın Gönül Dağı dizisinin 180. bölümde iş başı yapacağı düşünülüyor. 

14 Haziran’da ekrana gelecek 182. bölümüyle sezon finali yapacak olan Gönül Dağı'nın 6. sezon onayı da alınmıştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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