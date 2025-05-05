Aracı Taklalar Atmıştı: Kaza Geçiren Berk Atan'ın Gönül Dağı'na Dönüş Tarihi Belli Oldu!

“Saat sanırım 2'ydi ama ben haberi daha geç aldım. Meğer kaza daha erken olmuş. Annesi Hülya Hanım'la da görüştüm. Kendisiyle zaten sık sık konuşuruz, çok da kıymet verdiğim bir insandır. Kazayı duyduktan sonra hemen aradım. Dün de yeniden görüştük. Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi geldi. Tabii ki böyle bir kazanın ardından ağrıları varmış ama genel durumu iyiymiş.”

Kazadan günler sonra Instagram hesabından 'Çok Şükür' yazdığı bir paylaşım yapan Berk Atan herkese derin bir nefes aldırmıştı.