Laz Ziya'nın Kızı 'Nesrin'di: Oyuncu İpek Tenolcay'ın Yeni Mesleği Herkesi Şoke Etti!
Türk televizyonlarına damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin en unutulmaz isimlerinden biri de İpek Tenolcay olmuştu. Yakın zaman önce Aile dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Oyunculuk kariyeriyle tanıdığımız Tenolcay yepyeni bir mesleğe adım attı.
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Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay bu performansıyla hafızalara kazınmıştı.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İpek Tenolcay bu kez bambaşka bir konuyla öne çıktı.
Kendini yeniden keşfetme sürecinin öne çıktığı eserlerini ilk kez sanatseverlerle buluşturan Tenolcay bu özel anını da sosyal medyadan paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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