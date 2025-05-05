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Laz Ziya'nın Kızı 'Nesrin'di: Oyuncu İpek Tenolcay'ın Yeni Mesleği Herkesi Şoke Etti!

Laz Ziya'nın Kızı 'Nesrin'di: Oyuncu İpek Tenolcay'ın Yeni Mesleği Herkesi Şoke Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.05.2025 - 19:57

Türk televizyonlarına damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin en unutulmaz isimlerinden biri de İpek Tenolcay olmuştu. Yakın zaman önce Aile dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Oyunculuk kariyeriyle tanıdığımız Tenolcay yepyeni bir mesleğe adım attı.

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Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay bu performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay bu performansıyla hafızalara kazınmıştı.

90'lı yıllarda mankenlik yapan; Gönül Hırsızı, Meryem, Vatanım Sensin, Erkenci Kuş, Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Ada Masalı gibi televizyon dizilerinde rol alan ünlü oyuncu son olarak da başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde 'Neşe' karakterine hayat vermişti. 

Tv yapımlarının yanı sıra sinema filmleriyle de karşımıza çıkan Tenolcay, 2018'de BluTV'de yayınlanan Yaşamayanlar dizisinde de rol almıştı.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İpek Tenolcay bu kez bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İpek Tenolcay bu kez bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Oyunculuk kariyeriyle yakinen tanıdığımız Tenolcay, 55 yaşında kariyer yolculuğuna yepyeni bir meslek kattı. Sevilen oyuncu, son bir yıldır tutkuyla sürdürdüğü resim çalışmalarını ilk kez sergiye çıkardı. 'BLOOM' adlı karma sergiyle sanat dünyasına adımını atan İpek Tenolcay eserlerinde doğadan, duygulardan ve kişisel dönüşümünden ilham aldı.

Kendini yeniden keşfetme sürecinin öne çıktığı eserlerini ilk kez sanatseverlerle buluşturan Tenolcay bu özel anını da sosyal medyadan paylaştı.

Kendini yeniden keşfetme sürecinin öne çıktığı eserlerini ilk kez sanatseverlerle buluşturan Tenolcay bu özel anını da sosyal medyadan paylaştı.

Galeriden paylaşım yapan ünlü oyuncu '55 yaşında yeni bir yol...Beni destekleyen hocama @canozsobaystudio 🫶 ,bana inanan galeriye @artisartbyberil ,beni yalnız bırakmayan tüm dostlara sevgiler🍀🍀🍀' notunu düştü.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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