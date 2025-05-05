Star Akademi’de Birinci Olmuştu: Sesi ve Yakışıklılığıyla Hayran Bırakan Giray Songül’ün Son Hali!

Her bölümde seyircinin dikkatini toplamayı başaran yarışma birçok farklı tartışmayla da öne çıkmıştı. Bunlardan bir tanesi Konya'dan Star Akademi'ye katılan Kaan Alkan'ın cuma namazını kılma talebi olmuştu. Yarışma kuralları gereği akademiyi terk edemeyen Kaan'ın bu krizini öne çıkaran jüri üyesi Ertuğrul Özkök 'Akademideki hocalarımdan rica ediyorum. Göndersinler bu çocuğu' diyerek yarışmacıya destek çıkmıştı.

Daha sonra da Serdar Ortaç’ın şarkılarını okumak istemeyen Hayrettin'in sözleri tartışma yaratmıştı. Jüri üyesi Özkök ise Serdar Ortaç’ın Türkiye’de bir star olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizip 'Bu çocuk şöyle veya böyle ama bu çocuk Türkiye’yi 15 yıldan beri gerçekten dans ettiriyor yahu! Neşeli günlerimizde, şurada, burada; önüne gelen buna bir tane sallıyor. Bir insanın 15 yıl zirvede kalabilmesi için insanın bir şeylerinin olması lazım. Öyle geçici bir şey değil. Bunları küçümsememeyi öğrenmek lazım.' demişti.

Yarışmacı Hayrettin ise söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtip, Serdar Ortaç şarkılarını okumaktan zevk almadığının altını çizmiş ve 'Bu tartışma devam ettiği sürece bazı var olan şeyleri yok ediyoruz. Performansım vs. gibi.' ifadelerini kullanmıştı.