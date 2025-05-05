Star Akademi’de Birinci Olmuştu: Sesi ve Yakışıklılığıyla Hayran Bırakan Giray Songül’ün Son Hali!
Star Akademi yarışması yayınlandığı döneme damgasını vuran programlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmıştı. Oldukça güçlü bir jüriye sahip olan ses yarışmasında birçok isim öne çıkmıştı. Ancak hem güçlü sesi hem de yakışıklılığıyla o günlerde epey gündem yaratan kişiyse Giray Songül olmuştu. 14 yıl önce Star Akademi şampiyonu olan Giray Songül'ün son hali ve mesleği ortaya çıktı!
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2011 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Star Akademi o günlerde televizyonların en popüler yarışmalarından biri haline gelmişti.
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Akademi ortamında birlikte yaşayan ve her hafta bir jüri önünde performanslarını gerçekleştiren yarışmacıların akademiden ayrılması yasaktı.
Zorlu yarışmada performanslar ve tartışılan konuların arasında dikkat çeken isimler de olmuştu. Bunların başında da Giray Songül gelmişti.
14 yıl önce Türkiye'nin starı seçilen Giray şimdilerde hayatını ve kariyerini Almanya'da devam ettiriyor.
İşte Giray Songül'ün son halleri...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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