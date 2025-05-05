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Star Akademi’de Birinci Olmuştu: Sesi ve Yakışıklılığıyla Hayran Bırakan Giray Songül’ün Son Hali!

Star Akademi’de Birinci Olmuştu: Sesi ve Yakışıklılığıyla Hayran Bırakan Giray Songül’ün Son Hali!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.05.2025 - 18:44

Star Akademi yarışması yayınlandığı döneme damgasını vuran programlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmıştı. Oldukça güçlü bir jüriye sahip olan ses yarışmasında birçok isim öne çıkmıştı. Ancak hem güçlü sesi hem de yakışıklılığıyla o günlerde epey gündem yaratan kişiyse Giray Songül olmuştu. 14 yıl önce Star Akademi şampiyonu olan Giray Songül'ün son hali ve mesleği ortaya çıktı!

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2011 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Star Akademi o günlerde televizyonların en popüler yarışmalarından biri haline gelmişti.

2011 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Star Akademi o günlerde televizyonların en popüler yarışmalarından biri haline gelmişti.

Ajda PekkanErtuğrul ÖzkökSertab Erener ve programa daha sonradan katılan Samsun Demir jüri koltuğunda oturan isimler olmuştu. 11 hafta süren yarışmanın sunuculuğunu ise Öykü Serter üstlenmişti. 

Yarışmacılar Star Akademi'de şan, müzik, dans, koreografi, saç, makyaj, stil, yabancı dil, spor, medya gibi alanlarındaki profesyonel isimlerden oldukça önemli eğitimler almıştı.

Akademi ortamında birlikte yaşayan ve her hafta bir jüri önünde performanslarını gerçekleştiren yarışmacıların akademiden ayrılması yasaktı.

Akademi ortamında birlikte yaşayan ve her hafta bir jüri önünde performanslarını gerçekleştiren yarışmacıların akademiden ayrılması yasaktı.

Her bölümde seyircinin dikkatini toplamayı başaran yarışma birçok farklı tartışmayla da öne çıkmıştı. Bunlardan bir tanesi Konya'dan Star Akademi'ye katılan Kaan Alkan'ın cuma namazını kılma talebi olmuştu. Yarışma kuralları gereği akademiyi terk edemeyen Kaan'ın bu krizini öne çıkaran jüri üyesi Ertuğrul Özkök 'Akademideki hocalarımdan rica ediyorum. Göndersinler bu çocuğu' diyerek yarışmacıya destek çıkmıştı. 

Daha sonra da Serdar Ortaç’ın şarkılarını okumak istemeyen Hayrettin'in sözleri tartışma yaratmıştı. Jüri üyesi Özkök ise Serdar Ortaç’ın Türkiye’de bir star olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizip 'Bu çocuk şöyle veya böyle ama bu çocuk Türkiye’yi 15 yıldan beri gerçekten dans ettiriyor yahu! Neşeli günlerimizde, şurada, burada; önüne gelen buna bir tane sallıyor. Bir insanın 15 yıl zirvede kalabilmesi için insanın bir şeylerinin olması lazım. Öyle geçici bir şey değil. Bunları küçümsememeyi öğrenmek lazım.' demişti. 

Yarışmacı Hayrettin ise söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtip, Serdar Ortaç şarkılarını okumaktan zevk almadığının altını çizmiş ve 'Bu tartışma devam ettiği sürece bazı var olan şeyleri yok ediyoruz. Performansım vs. gibi.' ifadelerini kullanmıştı.

Zorlu yarışmada performanslar ve tartışılan konuların arasında dikkat çeken isimler de olmuştu. Bunların başında da Giray Songül gelmişti.

Zorlu yarışmada performanslar ve tartışılan konuların arasında dikkat çeken isimler de olmuştu. Bunların başında da Giray Songül gelmişti.

Güçlü sesiyle jüri üyelerini bir hayli etkileyen Giray, yarı finalde Barış Manço'nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısını söyleyerek hafızalara kazınmıştı. Final'de Gece Yolcuları'nın 'Değer mi?' şarkısıyla büyük beğeni kazanarak jüri kararı ile finale geçmişti. Büyük finalde ise Şehrazat'ın o dönemki yeni şarkısı 'Atıyosun'u seslendiren Giray, diğer rakipleri Sare ve Burak'ı eleyerek birinci seçilmiş ve Türkiye'nin yeni starı olmuştu.

14 yıl önce Türkiye'nin starı seçilen Giray şimdilerde hayatını ve kariyerini Almanya'da devam ettiriyor.

14 yıl önce Türkiye'nin starı seçilen Giray şimdilerde hayatını ve kariyerini Almanya'da devam ettiriyor.

Tuğçe Gürbulut Songül ile mutlu bir evliliği olan Giray 2022 yılında kızı Lina'yı kucağına aldı. 

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Giray Berlin'de bir girişim şirketinde yazılımcı olarak çalışıyor. 

Son haliyle bir hayli dikkat çeken Giray Songül'ün müzisyenlik kariyeri de devam ediyor.

İşte Giray Songül'ün son halleri...

İşte Giray Songül'ün son halleri...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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