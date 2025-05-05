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500 Binlik Nişan Harcaması Olay Olmuştu: Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen Çifti Sonunda Muradına Erdi!

500 Binlik Nişan Harcaması Olay Olmuştu: Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen Çifti Sonunda Muradına Erdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.05.2025 - 17:40

'En Hamarat Benim' programının sempatik sunucusu Kadir Ezildi uzun zamandır evlilik hazırlığındaydı. İki farklı şehirde yaptıkları gösterişli nişanlarla adlarından söz ettiren Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti geçtiğimiz saatlerde nikah masasına oturdu. Gelinlik ve damatlık da elbette gözlerden kaçmadı.

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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi ekranların en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi ekranların en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Hiç beklenmedik bir anda aldığı evlilik kararını takipçilerine duyurarak herkesi şoke eden fenomen sunucu, uzun süre sır gibi sakladığı sevgilisinin memleketi olan Erzurum'da Türk filmi tadında bir evlilik teklifiyle tüm gözleri üzerine çekmişti.

Sözün hemen ardından iki farklı şehirde nişan yapan ikili o dönemler epey bir konuşulmuştu. Bunun asıl nedeniyse milyonluk çeyiz ve şatafatlı damat bohçası olmuştu.

Sözün hemen ardından iki farklı şehirde nişan yapan ikili o dönemler epey bir konuşulmuştu. Bunun asıl nedeniyse milyonluk çeyiz ve şatafatlı damat bohçası olmuştu.

Erzurum ve İstanbul'da iki ayrı nişan yapan Kadir Ezildi programında yaptığı bir açıklamasında nişan sürecinde yaklaşık 500 bin TL harcadığını söylemişti.

Bu denkli şatafat nedeniyle bir kesimden ağır eleştiri yiyen Ezildi, isyan ederek yaptığı açıklamasında 'Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez' diyerek rest çekmişti.

Bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" deme hazırlığı döneminde sıkça dikkatleri üzerine çeken ikilinin o mutlu günü geldi çattı!

Bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" deme hazırlığı döneminde sıkça dikkatleri üzerine çeken ikilinin o mutlu günü geldi çattı!

Her detaylarıyla, attıkları her adımla adlarından söz ettiren Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen çifti bugün nikah masasına oturdu. Kadir Ezildi'nin biricik dostu DJ ve fenomen Doğancan Özadlı, arabasını gelin ve damat için süsletip anlamlı bir sürpriz yaptı.

Nikah salonlarında 05.05.2025 yoğunluğu yaşanırken sunucu Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen'in evlenmek için bu özel tarihi seçmesi de tabii ki gözden kaçmayan büyük bir detay oldu.

Gamze Türkmen'in nikahta giydiği gelinliği ve aksesuarları da bir hayli dikkat çekti. Kimileri çok beğenirken kimileri de biraz basit buldu.

Gamze Türkmen'in nikahta giydiği gelinliği ve aksesuarları da bir hayli dikkat çekti. Kimileri çok beğenirken kimileri de biraz basit buldu.

Sosyal medyada fenomen haline gelen Ezildi, bu mutlu anlarının her anını da Instagram hesabından paylaşarak takipçilerini habersiz bırakmadı. Sade nikah töreninde ise sevenleri ve arkadaşları Kadir ve Gamze çiftini yalnız bırakmadı. 

Nikah sonrası eşiyle birlikte açıklama yapan Kadir Ezildi 'Sonunda dünyaevine girdik. Herkes dünden beri 'Hazır mısınız?' diyordu. Evet, hazırdık ve 'evet' dedik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ailemize yeni üye geldi. Artık Gamze Ezildi...' ifadelerini kullandı.

İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in salona giriş yaptığı anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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