500 Binlik Nişan Harcaması Olay Olmuştu: Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen Çifti Sonunda Muradına Erdi!

Erzurum ve İstanbul'da iki ayrı nişan yapan Kadir Ezildi programında yaptığı bir açıklamasında nişan sürecinde yaklaşık 500 bin TL harcadığını söylemişti.

Bu denkli şatafat nedeniyle bir kesimden ağır eleştiri yiyen Ezildi, isyan ederek yaptığı açıklamasında 'Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez' diyerek rest çekmişti.