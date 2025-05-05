500 Binlik Nişan Harcaması Olay Olmuştu: Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen Çifti Sonunda Muradına Erdi!
'En Hamarat Benim' programının sempatik sunucusu Kadir Ezildi uzun zamandır evlilik hazırlığındaydı. İki farklı şehirde yaptıkları gösterişli nişanlarla adlarından söz ettiren Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti geçtiğimiz saatlerde nikah masasına oturdu. Gelinlik ve damatlık da elbette gözlerden kaçmadı.
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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi ekranların en sevilen isimlerinden biri haline geldi.
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Sözün hemen ardından iki farklı şehirde nişan yapan ikili o dönemler epey bir konuşulmuştu. Bunun asıl nedeniyse milyonluk çeyiz ve şatafatlı damat bohçası olmuştu.
Bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" deme hazırlığı döneminde sıkça dikkatleri üzerine çeken ikilinin o mutlu günü geldi çattı!
Gamze Türkmen'in nikahta giydiği gelinliği ve aksesuarları da bir hayli dikkat çekti. Kimileri çok beğenirken kimileri de biraz basit buldu.
İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in salona giriş yaptığı anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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