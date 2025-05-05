Yeni Tülay Hayırlı Olsun: Vildan Atasever Yeni Sezonun İddialı Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/v...
Sezonun ilk yaz dizisi olan ve Selçuk Aydemir ile Burak Aksak'ın ellerinden çıkacak Aile Saadeti ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Salı günü okuma provası yapılacak dizinin kadrosu da neredeyse tamamen şekillendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Vildan Atasever de dizide rol alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aile Saadeti dizisinin başrollerini Burak Dakak ile Buse Meral paylaşıyor.
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Vildan Atasever de Aile Saadeti'ne Tülay karakteriyle geliyor!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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