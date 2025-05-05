onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Tülay Hayırlı Olsun: Vildan Atasever Yeni Sezonun İddialı Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!

Yeni Tülay Hayırlı Olsun: Vildan Atasever Yeni Sezonun İddialı Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 09:56

Sezonun ilk yaz dizisi olan ve Selçuk Aydemir ile Burak Aksak'ın ellerinden çıkacak Aile Saadeti ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Salı günü okuma provası yapılacak dizinin kadrosu da neredeyse tamamen şekillendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Vildan Atasever de dizide rol alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/v...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aile Saadeti dizisinin başrollerini Burak Dakak ile Buse Meral paylaşıyor.

Aile Saadeti dizisinin başrollerini Burak Dakak ile Buse Meral paylaşıyor.

Aile ilişkileri ve kuşak çatışmalarını renkli karakterler eşliğinde ekrana taşıyacak Aile Saadeti dizisinin kadrosu epey şekillendi. Burak Dakak ve Buse Meral'in yanı sıra Hakan Yılmaz, Hakan Karsak ve Esra Kızıldoğan gibi isimlerin rol alacağı açıklanmıştı.

Vildan Atasever de Aile Saadeti'ne Tülay karakteriyle geliyor!

Vildan Atasever de Aile Saadeti'ne Tülay karakteriyle geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Vildan Atasever diziye Fatih Al'ın partneri olarak dahil oldu. Atasever, iş insanı Harun'un eşi Tülay olarak dizide rol alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın