Şok Olduk! Menajeri, Almeda'nın Survivor'da Bir Yarışmacıyı Darp Ettiğini Açıkladı!
Survivor, Almeda ile ilgili iddialarla çalkalanıyor. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Almeda'nın Batuhan'la birlikte bir evden aldıkları yiyeceklerle kaçarken bir çalışana yakalandıklarını, Almeda'nın çalışana temasta bulunduğunu açıklamıştı. Almeda'nın bir süre yarışmalarda yer almayacağını söyleyen Ilıcalı, 'temas'ın şiddetine göre diskalifiye edilebileceğini belirtmişti.
X'te bir ses odasında konuşan menajeri, Almeda'nın Dilşah'ı saçından tutarak nehre attığını dile getirdi.
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Survivor'da sık sık diğer yarışmacılarla tartışan Almeda ile ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı.
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X'te bir ses odasında Almeda'nın menajerinin söyledikleri herkesi şoke etti.
O anları buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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