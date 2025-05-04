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Pek Çok Kişi Yanlış Biliyormuş: Kim Milyoner Olmak İster'e TDK Sorusu Damga Vurdu!

Pek Çok Kişi Yanlış Biliyormuş: Kim Milyoner Olmak İster'e TDK Sorusu Damga Vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.05.2025 - 23:06

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster uzunca bir süredir ekrana gelmiyordu. Aylar sonra ekrana dönen program 4 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlandı. Programda 200 bin TL'lik kelimenin doğru yazılışı sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. 'Özür dilemek için söylenen bir söz' anlamındaki sözü pek çok kişinin yanlış kullandığı da böylece ortaya çıkmış oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü uzun bir aradan sonra yayınlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü uzun bir aradan sonra yayınlandı.

ATV'de yeni sezonda başlayan Kardelenler ve Can Borcu dizilerinin ardından ara verilen Kim Milyoner Olmak İster aylar sonra yeni bölümüyle yayınlandı. Programda yine birbirinden ilginç sorular soruldu ve yarışmacılar oldukça zor anlar yaşadı.

200 bin TL'lik soruda "Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamındaki sözün doğru yazımı soruldu.

200 bin TL'lik soruda "Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamındaki sözün doğru yazımı soruldu.

Oldukça şaşıran yarışmacı uzun bir süre düşündü. Çift cevap joker hakkını kullanan yarışmacı soruya ilk cevap hakkında doğru cevap verdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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