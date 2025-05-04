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Adile Naşit'in Yeğeni Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti

Adile Naşit'in Yeğeni Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.05.2025 - 17:43

Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni ünlü tiyatrocu ve oyuncu Necip Naşit Özcan'dan acı haber geldi. Beyin kanaması geçirmesinin ardından hastanede tedavi gören Özcan'ın, 22 Nisan'da sağlık durumunun kötüye gittiği açıklanmıştı. Usta oyuncu 68 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti.

Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan usta tiyatrocu ve oyuncu Necip Naşit Özcan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Eşi Elif Göklü, 22 Nisan'da Naşit Özcan'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı. Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alınan Naşit Özcan'ın acı haberini de yine eşi Elif Göklü duyurdu.

Elif Göklü, eşi Necip Naşit Özcan'ın vefat haberini yaptığı paylaşımla duyurdu.

Elif Göklü, eşi Necip Naşit Özcan'ın vefat haberini yaptığı paylaşımla duyurdu.

Göklü yaptığı paylaşımda, 'Naşit'imi kaybettik. Meraklısı için upuzun dolu dolu bir hikaye ve ömür yaşadık boncuğum. Elbet bir gün buluşacağız... Ama artık her şey çok yarım. Seni çok seviyorum popim.' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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