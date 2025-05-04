Adile Naşit'in Yeğeni Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti
Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni ünlü tiyatrocu ve oyuncu Necip Naşit Özcan'dan acı haber geldi. Beyin kanaması geçirmesinin ardından hastanede tedavi gören Özcan'ın, 22 Nisan'da sağlık durumunun kötüye gittiği açıklanmıştı. Usta oyuncu 68 yaşında hayatını kaybetti.
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Ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti.
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Elif Göklü, eşi Necip Naşit Özcan'ın vefat haberini yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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