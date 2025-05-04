Sessiz Kalmadı: Hadise'den "Midem Bulandı" Yorumu Yapan Reynmen'in Annesine Sert Yanıt!
Sahne performanslarıyla sıkça gündeme gelen Hadise, bu kez Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’ın eleştirisiyle karşı karşıya kaldı. “Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz. İğrenç ötesi, midem bulandı.” sözleriyle Hadise’nin dans videosunu hedef alan Yılmaz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hadise ise bu çıkışa sessiz kalmadı.
Bir önceki gün Almanya’da sahne alan şarkıcı, konserinde bu mesaja değinerek “Buna tabii ki de kayıtsız kalamam. Benim için her dans sanattır.” diyerek yanıt verdi.
İşte detaylar...
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Düm Tek Tek şarkısıyla hayatımıza giren Hadise’yi tanımayanınız yoktur.
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Ancak hem dizi eleştirmenlerden geçer not alamamış hem de bu aşk kısa sürmüştü.
Ve gelelim son bombaya…
Hadise'den yanıt gelir mi diye merakla beklemedeyken jet hızıyla karşılık verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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