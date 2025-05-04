onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sessiz Kalmadı: Hadise'den "Midem Bulandı" Yorumu Yapan Reynmen'in Annesine Sert Yanıt!

Sessiz Kalmadı: Hadise'den "Midem Bulandı" Yorumu Yapan Reynmen'in Annesine Sert Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 14:12

Sahne performanslarıyla sıkça gündeme gelen Hadise, bu kez Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’ın eleştirisiyle karşı karşıya kaldı. “Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz. İğrenç ötesi, midem bulandı.” sözleriyle Hadise’nin dans videosunu hedef alan Yılmaz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hadise ise bu çıkışa sessiz kalmadı. 

Bir önceki gün Almanya’da sahne alan şarkıcı, konserinde bu mesaja değinerek “Buna tabii ki de kayıtsız kalamam. Benim için her dans sanattır.” diyerek yanıt verdi. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düm Tek Tek şarkısıyla hayatımıza giren Hadise’yi tanımayanınız yoktur.

Düm Tek Tek şarkısıyla hayatımıza giren Hadise’yi tanımayanınız yoktur.

Ardından Aşk Kaç Beden Giyer, Evlenmeliyiz, Deli Oğlan, Biz Buradayız ve Sen Dönene Kadar gibi hit şarkılarıyla her döneme bir şekilde damgasını vurmayı başaran Hadise, hem sesi hem tarzı hem de özel hayatıyla yıllardır magazinin gözbebeği.

Özellikle sahne şovları ve dans performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, son dönemde sadece müziğiyle değil oyunculuk denemesiyle de gündemdeydi. Geçtiğimiz aylarda Esas Oğlan adlı dijital dizide rol alan şarkıcı, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez’le yaşadığı aşkla da konuşulmuştu.

Ancak hem dizi eleştirmenlerden geçer not alamamış hem de bu aşk kısa sürmüştü.

Ancak hem dizi eleştirmenlerden geçer not alamamış hem de bu aşk kısa sürmüştü.

İkilinin ayrılığı magazin sayfalarında geniş yer bulmuştu. Bu ayrılığın hemen ardından ise Hadise, bu kez eski dostu Seda Bakan’la aralarının bozulduğu iddialarıyla gündeme geldi.

İkili uzun süredir bir arada görüntülenmiyor ve sosyal medya etkileşimleri de durmuş durumda. İddialara göre dostluk bitmiş olabilir ama henüz ikisinden de net bir açıklama gelmiş değil.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve gelelim son bombaya…

Ve gelelim son bombaya…

Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan Hadise’nin dans videosunun altına yaptığı yorumla gündem olmuştu.

“Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz. Bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok. İğrenç ötesi, midem bulandı.” diyen Yılmaz’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

Kaçıranlar için 👇

Hadise'den yanıt gelir mi diye merakla beklemedeyken jet hızıyla karşılık verdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın