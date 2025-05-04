Sessiz Kalmadı: Hadise'den "Midem Bulandı" Yorumu Yapan Reynmen'in Annesine Sert Yanıt!

Sahne performanslarıyla sıkça gündeme gelen Hadise, bu kez Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’ın eleştirisiyle karşı karşıya kaldı. “Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz. İğrenç ötesi, midem bulandı.” sözleriyle Hadise’nin dans videosunu hedef alan Yılmaz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hadise ise bu çıkışa sessiz kalmadı.

Bir önceki gün Almanya’da sahne alan şarkıcı, konserinde bu mesaja değinerek “Buna tabii ki de kayıtsız kalamam. Benim için her dans sanattır.” diyerek yanıt verdi.

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