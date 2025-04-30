Dans Videosunun Altına Yorum Yaptı: Reynmen'in Annesi Hadise'nin Sahne Performansını Topa Tuttu!
Hadise, sahne performanslarıyla sıkça gündeme gelirken, son dönemde cesur danslarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Fenomenlikten şarkıcılığa geçiş yapan Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz, Hadise'nin bir dans videosuna yaptığı yorumla büyük yankı uyandırdı. Yılmaz, sosyal medyada paylaşılan bir videoya yaptığı sert yorumla görenleri şaşırttı.
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2003’te müzik kariyerine adım atan, 2009’daki Eurovision’da Türkiye’yi temsil edip “Düm Tek Tek” şarkısıyla tüm Avrupa’yı sallayan Hadise o gün bugündür ne yapsa olay oluyor.
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Son olarak oyunculuğunu gösterdiği Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşayan Hadise ayrılık haberleriyle adından bahsettirmişti.
Fakat bu sefer tepki beklenmedik yerden geldi. Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Hadise'nin dans ettiği bir videonun altına yaptığı yorumla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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bi gun reynmenin anasiyla ayni fikirde olacan deselerdi inanmazdim. ama ortadaki ironiklik su ki bu lafi eden hanimefendinin oglu laf ettigi kadinla ayni sek... Devamını Gör
abla kim? haram helal değerlendirme yetkisi başkanı mı? siz nirvana mısınız ? haram helal diyebiliyorsunuz? sizene ?
Doja Cat’i görsen hastanelik olursun sen teyzem. 😁