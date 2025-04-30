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Dans Videosunun Altına Yorum Yaptı: Reynmen'in Annesi Hadise'nin Sahne Performansını Topa Tuttu!

Dans Videosunun Altına Yorum Yaptı: Reynmen'in Annesi Hadise'nin Sahne Performansını Topa Tuttu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 11:02

Hadise, sahne performanslarıyla sıkça gündeme gelirken, son dönemde cesur danslarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Fenomenlikten şarkıcılığa geçiş yapan Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz, Hadise'nin bir dans videosuna yaptığı yorumla büyük yankı uyandırdı. Yılmaz, sosyal medyada paylaşılan bir videoya yaptığı sert yorumla görenleri şaşırttı.

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2003’te müzik kariyerine adım atan, 2009’daki Eurovision’da Türkiye’yi temsil edip “Düm Tek Tek” şarkısıyla tüm Avrupa’yı sallayan Hadise o gün bugündür ne yapsa olay oluyor.

2003’te müzik kariyerine adım atan, 2009’daki Eurovision’da Türkiye’yi temsil edip “Düm Tek Tek” şarkısıyla tüm Avrupa’yı sallayan Hadise o gün bugündür ne yapsa olay oluyor.

Sahneye çıkarkenki enerjisi, hareketli şarkıları ve göz alıcı imajıyla hep gündemde kalan Hadise'nin gözler önündeki kariyeri eleştirileri de beraberinde getiriyor.

Son yıllarda özel hayatıyla da sıkça magazin sayfalarında yer alan, ilişkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ismin attığı adım magazin manşetlerine yerleşiyor.

Son olarak oyunculuğunu gösterdiği Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşayan Hadise ayrılık haberleriyle adından bahsettirmişti.

Son olarak oyunculuğunu gösterdiği Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşayan Hadise ayrılık haberleriyle adından bahsettirmişti.

Oyunculuğuyla ve dizinin izlenme sayısıyla eleştiri alan Hadise'nin ilişkisinin bittiği, Esas Oğlan'nın ikinci sezonunun çekilmeyeceği haberlerinin hemen ardından gelmişti.

Ayrılık sonrası sahnede, kendisini her daim öne koyduğunu anlatan şarkıcı kısa bir süre sonra ise yine dizideki rol arkadaşı ve eski dostu Seda Bakan'la aralarının bozulduğu haberleriyle gündeme yerleşmişti.

Şimdilik dostluğun bittiği haberlerine sessiz kalan Hadise sahneleri sallamaya devam ederken sahne kostümleri ve performansı kimilerinin tepkilerini çekmeye devam ediyor.

Fakat bu sefer tepki beklenmedik yerden geldi. Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Hadise'nin dans ettiği bir videonun altına yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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beyyza

bi gun reynmenin anasiyla ayni fikirde olacan deselerdi inanmazdim. ama ortadaki ironiklik su ki bu lafi eden hanimefendinin oglu laf ettigi kadinla ayni sek... Devamını Gör

hepdobra

abla kim? haram helal değerlendirme yetkisi başkanı mı? siz nirvana mısınız ? haram helal diyebiliyorsunuz? sizene ?

Arwen

Doja Cat’i görsen hastanelik olursun sen teyzem. 😁