"Enişteci" Olarak Anılan Gülden Karaböcek'in Kızı, Neşe Karaböcek'in Yeni Kitabında Anlattıklarını Yalanladı!

Neşe Karaböcek, genç yaşta plak yapımcısı ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmişti. Bu evlilikten bir oğulları oldu ama çift yollarını ayırdı. İşte tam da bu noktada olanlar oldu: Boşandıktan kısa süre sonra Atilla Alpsakarya, Neşe Karaböcek’in öz kardeşi Gülden ile evlendi.

Bu olay, magazin gündemini altüst ettiği gibi Neşe Karaböcek’in kalbinde de silinmez bir yara açtı. Eski eniştesiyle, ablasının boşandığı sene evlenen Gülden Karaböcek'e ise 'enişteci' lakabı takıldı.