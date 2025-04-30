"Enişteci" Olarak Anılan Gülden Karaböcek'in Kızı, Neşe Karaböcek'in Yeni Kitabında Anlattıklarını Yalanladı!
Yıllardır süren Karaböcek kardeşler küslüğü gündemdeyken, Gülden Karaböcek’in kızı Nur Düzgit sessizliği bozdu.
Neşe Karaböcek'in 'İşte Benim Masalım' isimli kitabında hayatını ele aldığı öğrenilirken geçmişte kardeşiyle yaşadığı küslük yeniden gündeme gelmişti. Neşe Karaböcek, eski eşi Atilla Alpsakarya ile evlenen Gülden Karaböcek'i affetmediğini söylemişti.
Nur Düzgit kitapta anlatılanları yalanlarken ilk kez açıklamada bulundu.
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Kaleme aldığı "İşte Benim Masalım" isimli kitabın basın toplantısıyla gündeme gelen Neşe Karaböcek, kardeşi Gülden Karaböcek'le arasındaki küslük hakkında konuşmuştu.
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Türk müziğine damga vuran, acılı ezgileriyle gönülleri yakan Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek'in arası bir erkek yüzünden hiç düzelmeyecek şekilde bozuldu.
Bu açıklamanın ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit, iki tarafın da zamanında çok şey yaşadığını söyleyerek kitapta anlatılanların "kesinlikle gerçek olmadığını" iddia etti.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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