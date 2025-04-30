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"Enişteci" Olarak Anılan Gülden Karaböcek'in Kızı, Neşe Karaböcek'in Yeni Kitabında Anlattıklarını Yalanladı!

"Enişteci" Olarak Anılan Gülden Karaböcek'in Kızı, Neşe Karaböcek'in Yeni Kitabında Anlattıklarını Yalanladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 09:55

Yıllardır süren Karaböcek kardeşler küslüğü gündemdeyken, Gülden Karaböcek’in kızı Nur Düzgit sessizliği bozdu.

Neşe Karaböcek'in 'İşte Benim Masalım' isimli kitabında hayatını ele aldığı öğrenilirken geçmişte kardeşiyle yaşadığı küslük yeniden gündeme gelmişti. Neşe Karaböcek, eski eşi Atilla Alpsakarya ile evlenen Gülden Karaböcek'i affetmediğini söylemişti.

Nur Düzgit kitapta anlatılanları yalanlarken ilk kez açıklamada bulundu.

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Kaleme aldığı "İşte Benim Masalım" isimli kitabın basın toplantısıyla gündeme gelen Neşe Karaböcek, kardeşi Gülden Karaböcek'le arasındaki küslük hakkında konuşmuştu.

Kaleme aldığı "İşte Benim Masalım" isimli kitabın basın toplantısıyla gündeme gelen Neşe Karaböcek, kardeşi Gülden Karaböcek'le arasındaki küslük hakkında konuşmuştu.

​Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek arasındaki küslük, Türk müzik dünyasının en uzun soluklu ve dikkat çeken ailevi kırgınlıklarından biri olarak gündemde kalmaya yıllardır devam ediyor. 

1970'lere dayanan olayın detayları ise son olarak Neşe Karaböcek'in kitabıyla yeniden alevlendi.

Türk müziğine damga vuran, acılı ezgileriyle gönülleri yakan Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek'in arası bir erkek yüzünden hiç düzelmeyecek şekilde bozuldu.

Türk müziğine damga vuran, acılı ezgileriyle gönülleri yakan Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek'in arası bir erkek yüzünden hiç düzelmeyecek şekilde bozuldu.

Neşe Karaböcek, genç yaşta plak yapımcısı ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmişti. Bu evlilikten bir oğulları oldu ama çift yollarını ayırdı. İşte tam da bu noktada olanlar oldu: Boşandıktan kısa süre sonra Atilla Alpsakarya, Neşe Karaböcek’in öz kardeşi Gülden ile evlendi.

Bu olay, magazin gündemini altüst ettiği gibi Neşe Karaböcek’in kalbinde de silinmez bir yara açtı. Eski eniştesiyle, ablasının boşandığı sene evlenen Gülden Karaböcek'e ise 'enişteci' lakabı takıldı.

Geçtiğimiz hafta ise yıllardır devam eden bu sansasyon dolu olaya bir yenisi eklenmiş, yeni çıkardığı kitabı hakkında konuşan Neşe Karaböcek "affetmedim" çıkışıyla adından bahsettirmişti. Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Bu açıklamanın ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit, iki tarafın da zamanında çok şey yaşadığını söyleyerek kitapta anlatılanların "kesinlikle gerçek olmadığını" iddia etti.

Bu açıklamanın ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit, iki tarafın da zamanında çok şey yaşadığını söyleyerek kitapta anlatılanların "kesinlikle gerçek olmadığını" iddia etti.

'Merhabalar, ben Nur Düzgit, Gülden Karaböcek'in kızıyım. Bir süredir gündemimizde olan Neşe Hanım'ın çıkarmış olduğu bir kitap mevzusu var. Ben bunun hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. İçinde yazılanların hepsi kesinlikle gerçek değildir. Neşe Hanım hayatını anlatan bir kitap yazmıştır. Kardeşinden bahsetmiştir. Kötü yorumlar alıyoruz günlerdir. Gülden Hanım kesinlikle açıklama yapmak istemiyor. Ben şundan yanayım, geçmiş geçmişte kalmıştır diyorum. Kesinlikle iki tarafın da yaşamış olduğu üzüntüler, sıkıntılar ve acılar vardır, eminim. Ama iki tarafın da çocukları var. Ve artık kimse zarar görsün istemiyorum. Hepimiz belli başlı yaşımızı aldık. Neşe Hanım'ın da çocukları öyle. Umarım bu kitap bence yeni bir başlangıç olur diyorum. Belki iki tarafın da barışma sebebi olur. Kötü yorumlar da alıyoruz biz. Kötü konuşmalar da duyuyoruz. Ama bu bizim için önemli değil. Gülden Hanım'ın sesi ve yapmış olduğu besteleri. Türkiye'ye mal olmuş bir ismi var. Neşe Hanım'ın da tabii ki de öyle. Saygı duyuyoruz. Ben artık konuyu kapatmak istiyorum kızı olarak. Günlerdir çünkü basında açıklamaları var. Dinliyoruz, duyuyoruz. Ama bence artık bu sayfayı kapatalım. Önümüze geleceğimize bakalım diyorum. Kendisi de umarım kitabıyla yeni bir başlangıç yapmış olur. Kendisi de tekrar sahnelere dönmesini diliyorum. Herkesin yolu açık olsun. İnşallah barışırsınız.'

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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