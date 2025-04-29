onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eşref Rüya Dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu'nun Dans Ettiği Anlar X Ahalisini Resmen Ayağa Kaldırdı!

Eşref Rüya Dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu'nun Dans Ettiği Anlar X Ahalisini Resmen Ayağa Kaldırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2025 - 17:58

Ekranların sevilen ismi Ceren Benderlioğlu, şimdilerde “Eşref Rüya” dizisinde hayat verdiği Irmak karakteriyle birlikte hem oyunculuğuyla hem de doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Daha önce birçok projede karşımıza çıkan Benderlioğlu, bu rolle de hayran kitlesini katlamaya devam ediyor.

41 yaşındaki oyuncunun dans ettiği anlar ise sosyal medyada olay oldu. X'te fırtınalar estiren o anlara gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2002 yılında oyunculuğa adım atan Ceren Benderlioğlu, aynı yıl rol aldığı Ekmek Teknesi dizisiyle yıldızını parlatmayı başarmıştı.

2002 yılında oyunculuğa adım atan Ceren Benderlioğlu, aynı yıl rol aldığı Ekmek Teknesi dizisiyle yıldızını parlatmayı başarmıştı.

Duru güzelliği ve sahnedeki doğal enerjisiyle dikkat çeken Benderlioğlu, Kertenkele, Sudan Sebepler, Geniş Aile, Melekler Korusun, Adanalı, Cam Kırıkları, Bez Bebek, Doktorlar ve Kırık Kanatlar gibi sevilen yapımlarda yer alarak ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi. 

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle adından bahsettiren isim hem güzelliği hem de yıllara meydan okuyan görünümüyle manşetlere düşmeye devam diyor.

Şimdilerde “Eşref Rüya” dizisinde canlandırdığı Irmak karakteriyle gündemde olan oyuncu, bu kez setten değil, sosyal medyaya düşen dans videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti!

Şimdilerde “Eşref Rüya” dizisinde canlandırdığı Irmak karakteriyle gündemde olan oyuncu, bu kez setten değil, sosyal medyaya düşen dans videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti!

Ceren Benderlioğlu'nun özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekici. Kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile 6 Temmuz 2010 tarihinde dünyaevine giren çift, sanat dolu bir hayatı birlikte paylaşıyorlar. Mutlu aileleri ve paylaşımlarıyla da adından bahsettiren ikili rol aldıkları yapımlarla da sık sık konuşuluyor.

Ancak bu kez gündeme gelen konu bir dizi projesi değil, Ceren Benderlioğlu’nun sosyal medyada paylaşılan dans videosu oldu.

İşte o anlar:

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Jonathan

Pazarlama teknikleri. Bu dans videosunu bir ay önce YouTube keşfette görmüştüm. Sanki yeni olmuş gibi diziye entegre ederek tanıtım reklamı. yapılmak amaçlan... Devamını Gör