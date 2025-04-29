Eşref Rüya Dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu'nun Dans Ettiği Anlar X Ahalisini Resmen Ayağa Kaldırdı!

Ekranların sevilen ismi Ceren Benderlioğlu, şimdilerde “Eşref Rüya” dizisinde hayat verdiği Irmak karakteriyle birlikte hem oyunculuğuyla hem de doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Daha önce birçok projede karşımıza çıkan Benderlioğlu, bu rolle de hayran kitlesini katlamaya devam ediyor.

41 yaşındaki oyuncunun dans ettiği anlar ise sosyal medyada olay oldu. X'te fırtınalar estiren o anlara gelin birlikte bakalım!