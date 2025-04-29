Eşref Rüya Dizisinin Irmak'ı Ceren Benderlioğlu'nun Dans Ettiği Anlar X Ahalisini Resmen Ayağa Kaldırdı!
Ekranların sevilen ismi Ceren Benderlioğlu, şimdilerde “Eşref Rüya” dizisinde hayat verdiği Irmak karakteriyle birlikte hem oyunculuğuyla hem de doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Daha önce birçok projede karşımıza çıkan Benderlioğlu, bu rolle de hayran kitlesini katlamaya devam ediyor.
41 yaşındaki oyuncunun dans ettiği anlar ise sosyal medyada olay oldu. X'te fırtınalar estiren o anlara gelin birlikte bakalım!
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2002 yılında oyunculuğa adım atan Ceren Benderlioğlu, aynı yıl rol aldığı Ekmek Teknesi dizisiyle yıldızını parlatmayı başarmıştı.
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Şimdilerde “Eşref Rüya” dizisinde canlandırdığı Irmak karakteriyle gündemde olan oyuncu, bu kez setten değil, sosyal medyaya düşen dans videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti!
İşte o anlar:
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Pazarlama teknikleri. Bu dans videosunu bir ay önce YouTube keşfette görmüştüm. Sanki yeni olmuş gibi diziye entegre ederek tanıtım reklamı. yapılmak amaçlan... Devamını Gör