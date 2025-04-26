onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Fenomen Mika'dan Şok İtiraf: "Ultrasonda 9 Ay Boyunca Kız Zannedildim"

Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Fenomen Mika'dan Şok İtiraf: "Ultrasonda 9 Ay Boyunca Kız Zannedildim"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 11:03

Paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden Mika Raun, sevgilisi Batucan ile katıldığı programda yaptığı itiraflarla gündemi salladı!

Doğmadan önce, anne karnındayken ultrasonlarda 9 ay boyunca kız çıktığını söyleyen Mika sürpriz bir şekilde erkek olarak dünyaya geldiğini anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Mika Raun, hem paylaşımları hem de değişimiyle adından bahsettiren fenomenlerden biri haline geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Mika Raun, hem paylaşımları hem de değişimiyle adından bahsettiren fenomenlerden biri haline geldi.

Çektiği akım videoları, zaman zaman şaşırtan açıklamaları ve enerjik tavırlarıyla adından söz ettiren Mika, son paylaşımlarıyla magazin gündeminde zirveye oturmaya devam ediyor.

Cinsiyet geçiş süreci ve estetik operasyonlar sonucu adından bahsettirmeye devam eden isim özel hayatıyla da manşetlere sık sık yerleşiyor.

Batucan isimli sevgilisiyle bir süredir birlikte olan isim aynı zamanda ilişkisiyle de adından bahsettiriyor.

Batucan isimli sevgilisiyle bir süredir birlikte olan isim aynı zamanda ilişkisiyle de adından bahsettiriyor.

Sosyal medyanın en dikkat çekici isimlerinden Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecini tamamladıktan sonra yaptığı samimi açıklamalarla bir kez daha gündeme damgasını vurdu.

Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Mika Raun ve sevgilisi Batucan şaşırtan açıklamalarda bulundu. Mika'ya olan aşkını yalan makinesine bağlı şekilde itiraf eden Batucan'ın o sözleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

Mika Raun katıldığı programda aynı zamanda 9 ay boyunca kız zannedildiğini itiraf etti. Gelin o anlara birlikte bakalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın