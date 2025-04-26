Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Fenomen Mika'dan Şok İtiraf: "Ultrasonda 9 Ay Boyunca Kız Zannedildim"
Paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden Mika Raun, sevgilisi Batucan ile katıldığı programda yaptığı itiraflarla gündemi salladı!
Doğmadan önce, anne karnındayken ultrasonlarda 9 ay boyunca kız çıktığını söyleyen Mika sürpriz bir şekilde erkek olarak dünyaya geldiğini anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Mika Raun, hem paylaşımları hem de değişimiyle adından bahsettiren fenomenlerden biri haline geldi.
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Batucan isimli sevgilisiyle bir süredir birlikte olan isim aynı zamanda ilişkisiyle de adından bahsettiriyor.
Mika Raun katıldığı programda aynı zamanda 9 ay boyunca kız zannedildiğini itiraf etti. Gelin o anlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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