Demet Şener'den Tuba Büyüküstün'le Aşk Dedikodularına Karışan Eski Kocası İbrahim Kutluay Hakkında Olay Sözler
Takvim'den Gökhan Gökduman'ın haberine göre, İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün arasında çıkan aşk iddiası gündemi sallarken, Demet Şener geçmişe gönderme yaparak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Manidar sözlerde bulunan Demet Şener yaşadığı ihaneti hatırlattı.
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Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında büyük bir aşkla dünyaevine girmişti.
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Son olarak, oyuncu Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay'ın yeniden aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.
Bu iddialara ise Kutluay'la birlikteyken de aynı dedikodularla karşılaşan Demet Şener'den sert sözler geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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