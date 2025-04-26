Demet Şener'den Tuba Büyüküstün'le Aşk Dedikodularına Karışan Eski Kocası İbrahim Kutluay Hakkında Olay Sözler

Takvim'den Gökhan Gökduman'ın haberine göre, İbrahim Kutluay’ın Tuba Büyüküstün ile adının anılması eski eşi Demet Şener’e sorulduğunda, Şener oldukça net bir yanıt verdi:

“Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten aldatıldığımda bile 'öyle bir şey yok' demişti. Bana değil ona sorun! Davaya başlandıktan sonra kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçmiş…”