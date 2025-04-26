onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Şener'den Tuba Büyüküstün'le Aşk Dedikodularına Karışan Eski Kocası İbrahim Kutluay Hakkında Olay Sözler

Demet Şener'den Tuba Büyüküstün'le Aşk Dedikodularına Karışan Eski Kocası İbrahim Kutluay Hakkında Olay Sözler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 09:49

Takvim'den Gökhan Gökduman'ın haberine göre, İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün arasında çıkan aşk iddiası gündemi sallarken, Demet Şener geçmişe gönderme yaparak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Manidar sözlerde bulunan Demet Şener yaşadığı ihaneti hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında büyük bir aşkla dünyaevine girmişti.

Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında büyük bir aşkla dünyaevine girmişti.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden sayılan ikilinin evliliği, 13 yıl sürdü. Ancak bu masal, Edwina Sponza kriziyle son buldu. Şener, Kutluay'ın Sponza ile olan ilişkisini aldatma olarak değerlendirerek boşanma davası açtı. Taraflar uzun süren hukuki süreçler yaşadı ve sonunda evlilik 2018 yılında resmen sona erdi. Bu ayrılık, dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu.

Aradan yıllar geçse de İbrahim Kutluay özel hayatıyla gündemde kalmaya devam etti.

Son olarak, oyuncu Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay'ın yeniden aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

Son olarak, oyuncu Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay'ın yeniden aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

İkilinin 2017 yılında da kısa bir birlikteliği olduğu öne sürülmüştü. Şimdi ise 8 yıl aradan sonra yeniden birlikte oldukları iddiası, kulaktan kulağa yayılmıştı. Her ne kadar taraflardan net bir açıklama gelmese de dedikodular magazin gündeminin zirvesine oturmuştu.

Biz de ikilinin karıştığı o iddialardan ve birlikte görüntülendikleri o anların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu iddialara ise Kutluay'la birlikteyken de aynı dedikodularla karşılaşan Demet Şener'den sert sözler geldi.

Bu iddialara ise Kutluay'la birlikteyken de aynı dedikodularla karşılaşan Demet Şener'den sert sözler geldi.

Takvim'den Gökhan Gökduman'ın haberine göre, İbrahim Kutluay’ın Tuba Büyüküstün ile adının anılması eski eşi Demet Şener’e sorulduğunda, Şener oldukça net bir yanıt verdi:

“Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten aldatıldığımda bile 'öyle bir şey yok' demişti. Bana değil ona sorun! Davaya başlandıktan sonra kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçmiş…”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın