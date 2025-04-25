Günlerdir Beklenen Cevap Geldi: Danla Bilic, Mert Vidinli'li DanlaCast Bölümü Hakkında İlk Kez Konuştu
Danla Bilic, sosyal medyada büyük yankı uyandıran Mert Vidinli krizi sonrası sessizliğini koruyordu. Espressolab paylaşımıyla tepki çeken Vidinli'nin, DanlaCast programına konuk olduğu bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu.
Bilic, Mert Vidinli'yi takibe bırakmadı fakat bölüm hakkındaki sessizliğini bozdu.
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Espressolab paylaşımının ardından önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlünün tepkisini çeken Mert Vidinli gündemde kalmaya devam ediyor.
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Danla Bilic'in ise oldukça yakın olduğuna şahitlik ettiğimiz Mert Vidinli'yi takipten çıkmaması dikkat çekmişti.
Bölümle ilgili sessizliğe bürünen Danla Bilic de Mert Vidinli hakkında ilk kez konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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