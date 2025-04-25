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Günlerdir Beklenen Cevap Geldi: Danla Bilic, Mert Vidinli'li DanlaCast Bölümü Hakkında İlk Kez Konuştu

Günlerdir Beklenen Cevap Geldi: Danla Bilic, Mert Vidinli'li DanlaCast Bölümü Hakkında İlk Kez Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.04.2025 - 22:23

Danla Bilic, sosyal medyada büyük yankı uyandıran Mert Vidinli krizi sonrası sessizliğini koruyordu. Espressolab paylaşımıyla tepki çeken Vidinli'nin, DanlaCast programına konuk olduğu bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu.

Bilic, Mert Vidinli'yi takibe bırakmadı fakat bölüm hakkındaki sessizliğini bozdu.

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Espressolab paylaşımının ardından önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlünün tepkisini çeken Mert Vidinli gündemde kalmaya devam ediyor.

Espressolab paylaşımının ardından önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlünün tepkisini çeken Mert Vidinli gündemde kalmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında gelen Espressolab'de paylaşım yapan Mert Vidinli tepkilerin odağındaydı.Ünlü isimler tarafından takipten çıkılan Mert Vidinli son olarak açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Mert Vidinli hakkındaki iddialardan birisi de gittiği bir mekandan kovulduğu yönündeydi:

O açıklamanın detaylarından burada bahsetmiştik:

Danla Bilic'in ise oldukça yakın olduğuna şahitlik ettiğimiz Mert Vidinli'yi takipten çıkmaması dikkat çekmişti.

Danla Bilic'in ise oldukça yakın olduğuna şahitlik ettiğimiz Mert Vidinli'yi takipten çıkmaması dikkat çekmişti.

Birlikte birçok gönderi paylaşan Danla Bilic ve Mert Vidinli'nin birlikte yayınlayacakları DanlaCast bölümünün akıbeti merak konusu olmuştu. 

Bugün Berfu Yenenler'le paylaşılan DanlaCast bölümünün ardından video kestinin altına Mert Vidinli ile ilgili sorular yağdı!

Bölümle ilgili sessizliğe bürünen Danla Bilic de Mert Vidinli hakkında ilk kez konuştu.

Bölümle ilgili sessizliğe bürünen Danla Bilic de Mert Vidinli hakkında ilk kez konuştu.

'Acaba Mert'in bölümü ne zaman yayınlanacak? Kesin yayınlanır bu arada sözleşme vs varsa eğer. Umarım yayınlamazsın Danla' diyen kullanıcıya bölümün yayınlanmayacağını söyleyen Danla Bilic 'Yayınlanmayacak, sevgiler' cevabını verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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